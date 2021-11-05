«Арсенал» — «Уфа». Прогноз на матч РПЛ (06.11.2021)

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05 ноября 2021, 22:57

Увлекательный поединок двух похожих по стилю команд можно увидеть в 14-м туре РПЛ , где «Арсенал» сыграет с «Уфой». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Уфы» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.21. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.86.

Форма команд

Тульский «Арсенал» не показывает качественный футбол. В последних пяти поединках клуб смог одержать только одну победу. Коллектив идет на 14-м месте с 12 очками и не может выбраться из зоны вылета уже несколько туров. Матч с «соседями» по турнирной таблице станет хорошим шансом для футболистов проявить себя и сделать большой шаг, чтобы выбраться из зоны вылета. В прошлом туре РПЛ «Арсенал» проиграл на своем поле «Сочи», а неделей ранее был разгромлен «Ростовом» (0:4).

«Уфа» после серии поражений уже три матча подряд набирает очки. Это позволило коллективу выйти уже на 13-е место и на один балл опередить своего нынешнего соперника. Чтобы продлить серию без поражений, футболистам нельзя расслабляться. В последнем туре чемпионата России «Уфа» обыграла на своем поле «Ахмат» (1:0), а ранее разошлась миром с «Рубином» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» из Тулы закончились исходом «обе забьют»

«Арсенал» проиграл только один матч из последних шести на своем стадионе

«Уфа» забивала только в пяти выездных матчах из десяти поединков за последнее время

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Как «Уфа», так и «Арсенал» с трудом набирают очки, поэтому их личная встреча обещает быть напряженной. Предполагаем, что оба клуба не захотят рисковать и будут играть в закрытый футбол. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.