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«Астана» — «Шахтёр» Караганда. Прогноз на матч чемпионата Казахстана (02.07.2021)

вчера, 16:57

2 июня «Астана» примет «Шахтёр» в рамках очередного тура Премьер-лиги Казахстана. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Астана». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на ничейный исход за 4.60 и на победу «Шахтёра» за 7.70.

Форма команд

«Астана» в этом сезоне набрала 38 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Астана» не выглядит как команда, которая способна сражаться за победу в чемпионате. Клуб часто теряет очки и неожиданно теряет позиции. Тем не менее в Казахстане все еще верят, что команда может выиграть чемпионат, ведь отставание от первого места всего один балл.

«Шахтёр Караганда» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 19 баллов. В последних пяти матчах «Шахтёр» показывает футбол достойного уровня. Команда очень хорошо играет и всегда поднимает настроение своим болельщикам. Несмотря на свое положение в турнирной таблице, «Шахтёр» показывает, что это сильный и крепкий клуб, с которым стоит считаться.

Информация для ставок

  • «Шахтёр» не проигрывает три матча кряду
  • «Астана» проиграла два матча из последних пяти
  • «Шахтёр» пропустил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что только «Астана» забьет — по коэффициенту 2.30. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах — 2.07.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.1 в матче Бельгия — Италия.

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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:09
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Шахтёр» Караганда.
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