«Астон Вилла» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (21.04.2024)

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сегодня, 09:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Борнмута» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Астон Вилла» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, но с каждым поединком ей удается это делать все сложнее. Команда занимает четвертое место с 53 баллами и опережает «Тоттенхэм» на три очка, но имеет на одну сыгранную игру больше. Чтобы остаться на своем месте хозяевам нужна победа над нестабильным «Борнмутом». В прошлой игре «Астон Вилла» в серии пенальти прошла «Лилль» в Лиге конференций (2:2), а ранее обыграла на выезде «Арсенал» в АПЛ (2:0).

«Борнмут» периодически набирает очки, но иногда команде не хватает опыта и класса, чтобы выиграть определенный поединок. Клуб занимает 13 место с 42 пунктами и спокойно доигрывает сезон без оглядки на зону вылета. Если гости смогут набрать очки в этой встрече, то вполне вероятно продвинутся выше на одну-две позиции. В прошлом туре «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее уступил на выезде «Лутон Таун» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

«Борнмут» выиграл только один выездной поединок из пяти последних

«Астон Вилла» проиграла три из пяти последних встреч «Борнмуту» при одной победе

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют в результативный футбол и в этот раз, вероятнее всего зрители смогут увидеть забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.