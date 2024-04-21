«Астон Вилла» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (21.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Борнмута» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.
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сегодня, 17:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Астон Вилла» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, но с каждым поединком ей удается это делать все сложнее. Команда занимает четвертое место с 53 баллами и опережает «Тоттенхэм» на три очка, но имеет на одну сыгранную игру больше. Чтобы остаться на своем месте хозяевам нужна победа над нестабильным «Борнмутом». В прошлой игре «Астон Вилла» в серии пенальти прошла «Лилль» в Лиге конференций (2:2), а ранее обыграла на выезде «Арсенал» в АПЛ (2:0).
«Борнмут» периодически набирает очки, но иногда команде не хватает опыта и класса, чтобы выиграть определенный поединок. Клуб занимает 13 место с 42 пунктами и спокойно доигрывает сезон без оглядки на зону вылета. Если гости смогут набрать очки в этой встрече, то вполне вероятно продвинутся выше на одну-две позиции. В прошлом туре «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее уступил на выезде «Лутон Таун» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»
- «Борнмут» выиграл только один выездной поединок из пяти последних
- «Астон Вилла» проиграла три из пяти последних встреч «Борнмуту» при одной победе
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды часто играют в результативный футбол и в этот раз, вероятнее всего зрители смогут увидеть забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.