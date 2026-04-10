Зобнин извинился перед фанатами «Зенита» за празднование у «Виража»
Капитан московского «Спартака» принес извинения болельщикам «Зенита», если действия игроков «красно-белых» после победы в матче Кубка России (0:0, 7:6 по пен.) были восприняты как провокация.
Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе Помазуну и Крису Ву радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой.
