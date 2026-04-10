Россия. Кубок 2025/2026

Зобнин извинился перед фанатами «Зенита» за празднование у «Виража»

сегодня, 10:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин принес извинения болельщикам «Зенита», если действия игроков «красно-белых» после победы в матче Кубка России (0:0, 7:6 по пен.) были восприняты как провокация.

Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе Помазуну и Крису Ву радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой.

ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:03
Просто в эти ворота у виража били пенальти, сюда и побежали. Это нормально. А Вираж и Газпром пусть привыкают. Скоро "реальный" юбилей, будет
m65n5enpb4da
сегодня в 10:52
извиняться перед фанатамаи должны игроки Зенита.
Bad Listener
сегодня в 10:33, ред.
Вот не за что вообще извиняться, кто слово то пешеходу дал? Опять прогиб от Лукойла чтобы с Зенитом отношения не портить? Вы бы тогда извинились за то что выиграли
