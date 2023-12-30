«Аталанта» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (30.12.2023)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. Рискнуть на триумф «Лечче» можно за 8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Аталанта» выглядит крайне нестабильно и последние результаты поспособствовали тому, что команда опустилась в середину турнирной таблицы. Сейчас клуб из Бергамо идет только на девятом месте с 26 баллами, но имеет игру в запасе и в случае победы обязательно отыграет минимум две позиции. Два последних матча «Аталанты» завершились поражением от «Болоньи» (0:1) и разгромом «Салернитаны» (4:1).

«Лечче» редко выигрывает, но имеет запас перед зоной вылета, что позволяет команде играть в свою игру и не переживать по поводу вылета. В активе клуба 20 баллов и текущее 12 место. Играть на выезде против «Аталанты» всегда сложно, но если гости забьют первыми, то могут рассчитывать на набранные баллы. В прошлом туре «Лечче» проиграл на выезде «Интер» (0:2), а ранее одолел «Фрозиноне» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Лечче» завершились ничьими

«Аталанта» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем поле

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43.