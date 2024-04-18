«Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

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сегодня, 14:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.64. Победа клуба из Бергамо оценивается по коэффициенту 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Аталанта» удивила всю Европы в одноименном турнире, ведь никто не ожидал на «Энфилде» победу итальянцев со счетом (3:0). Теперь коллектив имеет шикарное преимущество, которое на своем стадионе нельзя упустить, иначе триумф недельной давности может обернуться еще большим провалом. В прошлом туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью с «Вероной» (2:2), а ранее уступила на выезде «Кальяри» (1:2).

«Ливерпуль» не выигрывает уже несколько матчей, а провал в первой игре четвертьфинала и вовсе до сих пор не укладывается в головах болельщиков. В ответной встрече будет понятно, настроены ли гости отыгрываться или смирились с поражением и полностью будут уделять внимание чемпионату Англии, где они уже находятся в роли догоняющих за «Манчестер Сити». Два последних поединка «красных» в АПЛ завершились поражением от «Кристал Пэлас» (0:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Ливерпуль» проиграл две из трех последних встреч с «Аталантой»

Прогноз

«Ливерпуль» будет играть более ответственно, но существенно ситуацию изменить не сможет. Рекомендуем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.