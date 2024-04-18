«Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.64. Победа клуба из Бергамо оценивается по коэффициенту 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Аталанта» удивила всю Европы в одноименном турнире, ведь никто не ожидал на «Энфилде» победу итальянцев со счетом (3:0). Теперь коллектив имеет шикарное преимущество, которое на своем стадионе нельзя упустить, иначе триумф недельной давности может обернуться еще большим провалом. В прошлом туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью с «Вероной» (2:2), а ранее уступила на выезде «Кальяри» (1:2).
«Ливерпуль» не выигрывает уже несколько матчей, а провал в первой игре четвертьфинала и вовсе до сих пор не укладывается в головах болельщиков. В ответной встрече будет понятно, настроены ли гости отыгрываться или смирились с поражением и полностью будут уделять внимание чемпионату Англии, где они уже находятся в роли догоняющих за «Манчестер Сити». Два последних поединка «красных» в АПЛ завершились поражением от «Кристал Пэлас» (0:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти домашних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
- «Ливерпуль» проиграл две из трех последних встреч с «Аталантой»
Прогноз
«Ливерпуль» будет играть более ответственно, но существенно ситуацию изменить не сможет. Рекомендуем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.