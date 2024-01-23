«Аталанта» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (27.01.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф «Удинезе» можно за 6.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.
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27 января 2024, 17:00
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Аталанта» находится в неплохой форме и на данный момент занимает пятое место с 33 баллами в активе. Коллектив не может уже думать о чемпионстве, но борьба минимум за четвертое место является приоритетом клуба из Бергамо. В подобных предстоящему матчах, подопечным Гасперини нужно побеждать, чтобы рассчитывать на место в Лиге Чемпионов. Два последних матча «Аталанты» завершились разгромом «Фрозиноне» (5:0) и выездной победой над «Миланом» (2:1).
«Удинезе» показывает хороший футбол в последних турах, но команде не хватает качества в обороне, чтобы выигрывать эти матчи. Клуб идет на 16 месте с 18 баллами и всего на один пункт опережает зону вылета, поэтому тренерскому штабу следует внести изменения для улучшения результатов, иначе скоро гости окажутся в самом низу. В прошлом туре «Удинезе» на своем поле все-таки проиграл «Милану» (2:3), а ранее поделил очки с «Фиорентиной» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»
- «Аталанта» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
- Четыре из пяти поединков команд закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.