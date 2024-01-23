«Аталанта» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (27.01.2024)

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вчера, 20:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф «Удинезе» можно за 6.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Аталанта» находится в неплохой форме и на данный момент занимает пятое место с 33 баллами в активе. Коллектив не может уже думать о чемпионстве, но борьба минимум за четвертое место является приоритетом клуба из Бергамо. В подобных предстоящему матчах, подопечным Гасперини нужно побеждать, чтобы рассчитывать на место в Лиге Чемпионов. Два последних матча «Аталанты» завершились разгромом «Фрозиноне» (5:0) и выездной победой над «Миланом» (2:1).

«Удинезе» показывает хороший футбол в последних турах, но команде не хватает качества в обороне, чтобы выигрывать эти матчи. Клуб идет на 16 месте с 18 баллами и всего на один пункт опережает зону вылета, поэтому тренерскому штабу следует внести изменения для улучшения результатов, иначе скоро гости окажутся в самом низу. В прошлом туре «Удинезе» на своем поле все-таки проиграл «Милану» (2:3), а ранее поделил очки с «Фиорентиной» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Четыре из пяти поединков команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.