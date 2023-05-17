«Аталанта» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (20.05.2023)

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вчера, 20:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «Вероны» можно за 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

Последние поражения в чемпионате практически перечеркнули «Аталанте» все мечты о Лиге чемпионов. Сейчас клуб располагается на седьмом месте с 58 очками и отстает от четвертого места на семь очков, что отыграть за три тура при такой ситуации фактически невозможно. Два последних поединка команда из Бергамо проиграла «Салернитане» на выезде (0:1) и «Ювентусу» на своем поле (0:2).

«Верона» вышла на решающую для себя стадию сезона, где каждый набранный балл будет на весь золота. Коллектив проделал большой путь, чтобы сохранить себе место в Серии А и теперь будет бороться за каждый мяч. В активе команды 30 очков и текущее 18 место, но уступает она «Специи» лишь по дополнительным характеристикам. В прошлом туре «Верона» проиграла на своем поле «Торино» (0:1), а ранее обыграла «Лечче» (1:0).

Информация для ставок

Три последних матча «Вероны» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аталанта» проиграла четыре из десяти последних матчей в чемпионате Италии

«Аталанта» выиграла у «Вероны» три из пяти последних матчей при двух поражениях

Прогноз

«Аталанта» на данный момент выглядит неуверенно, а «Вероне» необходимо набирать очки. Предполагаем, что коллективы не выявят победителя в этой встрече, а поставить на ничью можно по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.