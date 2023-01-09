«Атлетик» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.01.2023)

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вчера, 11:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Осасуны» оценивается по коэффициенту 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Атлетик» не может выйти на стабильные результаты и очень часто чередует победы с поражениями. Это привело к тому, что «красно-белые» занимают седьмое место с 27 очками, уступая «Вильярреалу» только по дополнительным показателям. В прошлом матче кубка Германии «Атлетик» разгромил «Эльденсе» (6:1), а ранее разошелся миром с «Бетисом» в чемпионате (0:0).

«Осасуна» за последние годы стала крепким середняком Ла Лиги и теперь не борется каждый сезон за выживание. Сейчас команда располагается на девятом месте, имея в своем активе 23 балла и при хороших результатах может даже побороться за зону еврокубков. Два последних матчах «Осасуны» завершились победой над «Химнастиком» в дополнительное время в рамках кубка Испании (2:1) и поражением в Ла Лиге от «Реал» Сосьедад (0:2).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Осасуна» проиграла лишь два матча из десяти последних на выезде

«Атлетик» выиграл четыре из последних восьми матчей у «Осасуны»

Семь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме, о чем свидетельствует статистика последних встреч команды. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.