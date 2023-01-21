«Атлетик» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (22.01.2023)

Ставки букмекеров
«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.4. В то время на победу «Атлетика» из Бильбао коэффициент составляет 2.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.45.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Атлетик» немного сдал в результатах и выиграл только один матч в пяти последних турах чемпионата Испании. Это откинуло команду из Бильбао сразу на восьмое место с 26 очками, но отставание от зоны еврокубков составляет всего лишь два балла. В прошлом туре Ла Лиги «Атлетик» проиграл на выезде «Реалу» Сосьедад (1:3), а в кубке Испании минимально одолел «Эспаньол» (1:0).
У «королевского» клуба не очень простой период в сезоне и в некоторых встречах команда не показывает свой высокий уровень. Тем не менее, «Реал» идет на втором месте в Ла Лиге и проигрывает «Барселоне» всего три балла, что можно легко отыграть. В прошлой игре кубка Испании мадридцы проявили характер и обыграли «Вильярреал» (3:2), проигрывая по ходу встречи, а ранее уступили «Барселоне» в игре за Суперкубок Испании (1:3).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Реал» Мадрид пропускал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах
- «Атлетик» проиграл семь матчей из десяти мадридскому клубу при двух своих победах
- Шесть из десяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что «Реалу» будет очень сложно в этом выездном матче и вероятнее всего, он не сможет добыть победу. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.