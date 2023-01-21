«Атлетик» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (22.01.2023)

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вчера, 21:33

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.4. В то время на победу «Атлетика» из Бильбао коэффициент составляет 2.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Атлетик» немного сдал в результатах и выиграл только один матч в пяти последних турах чемпионата Испании. Это откинуло команду из Бильбао сразу на восьмое место с 26 очками, но отставание от зоны еврокубков составляет всего лишь два балла. В прошлом туре Ла Лиги «Атлетик» проиграл на выезде «Реалу» Сосьедад (1:3), а в кубке Испании минимально одолел «Эспаньол» (1:0).

У «королевского» клуба не очень простой период в сезоне и в некоторых встречах команда не показывает свой высокий уровень. Тем не менее, «Реал» идет на втором месте в Ла Лиге и проигрывает «Барселоне» всего три балла, что можно легко отыграть. В прошлой игре кубка Испании мадридцы проявили характер и обыграли «Вильярреал» (3:2), проигрывая по ходу встречи, а ранее уступили «Барселоне» в игре за Суперкубок Испании (1:3).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Реал» Мадрид пропускал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах

«Атлетик» проиграл семь матчей из десяти мадридскому клубу при двух своих победах

Шесть из десяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Реалу» будет очень сложно в этом выездном матче и вероятнее всего, он не сможет добыть победу. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.