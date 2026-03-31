Испания сыграла вничью с Египтом в товарищеском матче

вчера, 23:59
Испания сыграла вничью с Египтом (0:0) в товарищеском матче.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями. На 84-й минуте с поля был удален защитник Египта Хамди Фахти.

Ранее Испания обыграла Сербию (3:0), а Египет одержал победу над Саудовской Аравией (4:0).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт outlookindia.com
Сборная Швеции вышла на ЧМ-2026, обыграв команду Польши
Вчера, 23:59
Сборная Турция обыграла команду Косова и вышла на ЧМ-2026
Вчера, 23:54
Сборная Нидерландов в меньшинстве сыграла вничью с Эквадором
Вчера, 23:44
Англия дома проиграла Японии в товарищеском матче
Вчера, 23:38
Россия сыграла вничью с Мали в товарищеском матче
Вчера, 22:01
Германия одолела Гану в товарищеском матче
30 марта
