Чехия по пенальти выиграла у Дании и вышла на чемпионат мира

сегодня, 00:47
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия2 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился после серии пенальти

Сборная Чехии обыграла команду Дании в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2026 (2:2 и 3:1 по пенальти).

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте: Павел Шульц вывел команду хозяев вперёд. Сборная Дании сумела отыграться на 72-й минуте усилиями Йоакима Андерсена. В дополнительное время на 100-й минуте Ладислав Крейчи снова обеспечил преимущество чешской сборной, однако на 112-й минуте Каспер Хёг вновь сравнял счёт. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, по итогам которой победу одержали футболисты Чехии.

Чехия в группе A встретится с командами Мексика, ЮАР и Южная Корея.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
sihafazatron
сегодня в 00:51
И эти тоже пенальти плохо тренировали...
