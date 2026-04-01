Чехия по пенальти выиграла у Дании и вышла на чемпионат мира

1774993653

сегодня, 00:47

Сборная Чехии обыграла команду Дании в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ -2026 (2:2 и 3:1 по пенальти).

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте: Павел Шульц вывел команду хозяев вперёд. Сборная Дании сумела отыграться на 72-й минуте усилиями Йоакима Андерсена. В дополнительное время на 100-й минуте Ладислав Крейчи снова обеспечил преимущество чешской сборной, однако на 112-й минуте Каспер Хёг вновь сравнял счёт. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, по итогам которой победу одержали футболисты Чехии.