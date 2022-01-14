«Аугсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (16.01.2022)

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вчера, 17:48

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать за 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 3 по 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф после провала на старте сезона смог исправить ситуацию и уже находится в середине турнирной таблицы. Клуб занимает восьмое место с 27 очками и старается с каждым матчем подниматься все выше. Коллектив имеет примерно одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (29:27) и в предстоящем матче постарается ее улучшить. В последних двух встречах «Айнтрахт» Ф проиграл на своем поле «Боруссии» Д (2:3) и минимально одолел «Майнц» (1:0).

«Аугсбург» набрал 18 очков за предыдущих 18 туров, что является довольно слабым результатом. Коллектив идет только на 16 месте, и чтобы покинуть зону вылета, ему нужны более стабильные результаты. Клуб имеет отрицательную разницу мячей (18:29) и постарается зацепиться за очки в ближайших двух поединках. В последнем туре Бундеслиги «Аугсбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (0:0).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф выиграл шесть матчей из десяти последних матчей, а «Аугсбург» одержал всего три победы

«Аугсбург» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем стадионе

«Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех последних матчей с «Аугсбургом»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Айнтрахт» Ф имеет хорошую статистику личных встреч и считается фаворитом в этом противостоянии. Предполагаем, коллектив из Франкфурта сможет одержать выездную победу и набрать важные три очка. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1.