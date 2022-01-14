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«Аугсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (16.01.2022)

вчера, 17:48

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать за 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.543.552.13
Фонбет 3.40 3.40 2.15
Мелбет 3.26 3.68 2.28
1XBET 3.26 3.68 2.28
BetBoom 3.37 3.47 2.23

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 3 по 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф после провала на старте сезона смог исправить ситуацию и уже находится в середине турнирной таблицы. Клуб занимает восьмое место с 27 очками и старается с каждым матчем подниматься все выше. Коллектив имеет примерно одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (29:27) и в предстоящем матче постарается ее улучшить. В последних двух встречах «Айнтрахт» Ф проиграл на своем поле «Боруссии» Д (2:3) и минимально одолел «Майнц» (1:0).

«Аугсбург» набрал 18 очков за предыдущих 18 туров, что является довольно слабым результатом. Коллектив идет только на 16 месте, и чтобы покинуть зону вылета, ему нужны более стабильные результаты. Клуб имеет отрицательную разницу мячей (18:29) и постарается зацепиться за очки в ближайших двух поединках. В последнем туре Бундеслиги «Аугсбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (0:0).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф выиграл шесть матчей из десяти последних матчей, а «Аугсбург» одержал всего три победы
  • «Аугсбург» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем стадионе
  • «Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех последних матчей с «Аугсбургом»
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Айнтрахт» Ф имеет хорошую статистику личных встреч и считается фаворитом в этом противостоянии. Предполагаем, коллектив из Франкфурта сможет одержать выездную победу и набрать важные три очка. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.38 2.05 1.81 1.63 2.36
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
r5t75zvgb3jx
r5t75zvgb3jx
вчера в 20:53
Футбольный клуб «Айнтрахт» одержит победу.
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