«Аяччо» — «Осер».  Прогноз на матч Второй лиги Франции по футболу (28.01.2022)

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вчера, 16:53

28 января 2022 года «Аяччо» сыграет против «Осера» в рамках очередного тура Второй лиги Франции по футболу. Матч пройдет на домашней арене «Аяччо». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Франции.

Ставки букмекеров

«Аяччо» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Осера» в 3.85. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.98.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Аяччо» вторая строчка и 41 балл в турнирной таблице. У клуба 12 побед, пять ничьих и четыре поражения. Команда забила 21 гол и пропустила десять мячей. В последних встречах французский клуб не может похвастаться хорошей игрой, но даже того, что показывает команда, хватает для набора очков — поражение от «Канна» со счетом 2:0, а также победы над «Амьеном» 0:1 и «Греноблем» 1:0.

У «Осера» в нынешнем сезоне пятая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У команды десять побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 33 гола и пропустил 23 мяча. В последних встречах «Осер» играет даже лучше, чем оппонент, но это не позволяет команде подняться выше в турнирной таблице. У команды победа над «Греноблем» 0:1, а также поражение от «Гавра» 2:3 и три очка с «Дюнкерком» 0:2.

Информация для ставок

«Осер» выиграл два матча из последних пяти

«Аяччо» проиграл один матч из последних пяти

У «Осера» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 3.75. Специалисты уверены в том, что клубы смогут забить много голов в грядущем матче. Эти команды отличаются своей хорошей атакой в нынешнем сезоне.