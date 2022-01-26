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«Аяччо» — «Осер».  Прогноз на матч Второй лиги Франции по футболу (28.01.2022)

вчера, 16:53

28 января 2022 года «Аяччо» сыграет против «Осера» в рамках очередного тура Второй лиги Франции по футболу. Матч пройдет на домашней арене «Аяччо». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Франции.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.473.75
Фонбет 2.15 3.20 3.70
Мелбет 2.16 3.30 3.56
1XBET 2.16 3.30 3.56
BetBoom 2.20 3.10 3.61

Ставки букмекеров

«Аяччо» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Осера» в 3.85. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.98.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Аяччо» вторая строчка и 41 балл в турнирной таблице. У клуба 12 побед, пять ничьих и четыре поражения. Команда забила 21 гол и пропустила десять мячей. В последних встречах французский клуб не может похвастаться хорошей игрой, но даже того, что показывает команда, хватает для набора очков — поражение от «Канна» со счетом 2:0, а также победы над «Амьеном» 0:1 и «Греноблем» 1:0.

У «Осера» в нынешнем сезоне пятая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У команды десять побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 33 гола и пропустил 23 мяча. В последних встречах «Осер» играет даже лучше, чем оппонент, но это не позволяет команде подняться выше в турнирной таблице. У команды победа над «Греноблем» 0:1, а также поражение от «Гавра» 2:3 и три очка с «Дюнкерком» 0:2.

Информация для ставок

  • «Осер» выиграл два матча из последних пяти
  • «Аяччо» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Осера» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 3.75. Специалисты уверены в том, что клубы смогут забить много голов в грядущем матче. Эти команды отличаются своей хорошей атакой в нынешнем сезоне.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.77 1.60 2.37
Мелбет 1.63 2.41
1XBET 1.63 2.41
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:12
Много голов в матче не увидим
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