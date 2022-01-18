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«Айнтрахт» Франкфурт — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2022)

18 января 2022, 12:48

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77. В случае победы «Арминии», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.485.63
Фонбет 1.75 3.50 5.10
Мелбет 1.82 3.56 5.40
1XBET 1.82 3.56 5.40
BetBoom 1.81 3.66 4.81

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф после серии удачных матчей, в последних двух турах набрал лишь одно очко. Команда занимает восьмое место, имея в активе 28 баллов и пытается еще выше подняться по турнирной таблице, чтобы оказаться в зоне еврокубков. От предстоящего поединка с «Арминией», болельщики клуба ждут только победы, которая позволит подобраться ближе к прямым конкурентам. В прошлой игре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Боруссии» Д (2:3).

«Арминия» никак не может покинуть зону вылета, хотя уже несколько матчей в Бундеслиге идет без поражений. Тем не менее, положительный прогресс у клуба наблюдается и отставание от ближайшего соперника составляет всего один пункт. Клуб мало забивает (18 мячей) и тренерскому штабу необходимо поработать с футболистами над реализацией. Последние два матча «Арминии» завершились ничьими с «Фрайбургом» и «Гройтер Фюрт» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф проиграл два матча из десяти последних, а «Арминия» уступила в трех поединках
  • «Арминия» смогла отличиться забитыми мячами в семи из десяти последних матчей на выезде
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Айнтрахт» Ф выиграл пять из девяти последних матчей с «Арминией» на своем стадионе

Прогноз

«Айнтрахт» Ф снова теряет очки в последних матчах, а «Арминия» стала играть стабильнее своего же образца прошлых двух месяцев. Предполагаем, что команды поделят очки в этом поединке. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.35 2.06 1.76 1.63 2.27
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
Все комментарии
jpazryaxcy5n
jpazryaxcy5n
18 января в 12:59
Футбольный клуб «Айнтрахт» Франкфурт одержит победу.
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