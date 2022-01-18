«Айнтрахт» Франкфурт — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2022)

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18 января 2022, 12:48

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77. В случае победы «Арминии», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф после серии удачных матчей, в последних двух турах набрал лишь одно очко. Команда занимает восьмое место, имея в активе 28 баллов и пытается еще выше подняться по турнирной таблице, чтобы оказаться в зоне еврокубков. От предстоящего поединка с «Арминией», болельщики клуба ждут только победы, которая позволит подобраться ближе к прямым конкурентам. В прошлой игре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Боруссии» Д (2:3).

«Арминия» никак не может покинуть зону вылета, хотя уже несколько матчей в Бундеслиге идет без поражений. Тем не менее, положительный прогресс у клуба наблюдается и отставание от ближайшего соперника составляет всего один пункт. Клуб мало забивает (18 мячей) и тренерскому штабу необходимо поработать с футболистами над реализацией. Последние два матча «Арминии» завершились ничьими с «Фрайбургом» и «Гройтер Фюрт» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф проиграл два матча из десяти последних, а «Арминия» уступила в трех поединках

«Арминия» смогла отличиться забитыми мячами в семи из десяти последних матчей на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Айнтрахт» Ф выиграл пять из девяти последних матчей с «Арминией» на своем стадионе

Прогноз

«Айнтрахт» Ф снова теряет очки в последних матчах, а «Арминия» стала играть стабильнее своего же образца прошлых двух месяцев. Предполагаем, что команды поделят очки в этом поединке. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.