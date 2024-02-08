«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (10.02.2024)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Бохум», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Айнтрахт» Франкфурт показывает очень средние результаты и успешные матчи чередуются с неудачами. Коллектив удерживает за собой шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и набрал 31 балл, но отстает на пять пунктов от «РБ Лейпциц». В предстоящей встрече с «Бохумом» от хозяев ждут только победы, иначе догнать конкурентов будет крайне сложно. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением на выезде от «Кельна» (0:2) и минимальным успехом с «Майнцом» (1:0).
«Бохум» в последнее время стал чаще набирать очки и это позволило покинуть зону вылета. На данный момент клуб располагается на 14 месте с 21 баллом и уступает «Боруссии» М лишь по дополнительным показателям. Любые набранные очки с «Айнтрахтом» Франкфурт будут хорошим достижением для гостей. В последней игре «Бохум» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (1:3).
Информация для ставок
- «Бохум» проиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из семи домашних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»
- Два последних поединка между клубами завершились ничейными результатами со счетом (1:1)
Прогноз
«Айнтрахт» Ф нуждается в победе и на своем поле у команды есть все шансы ее добыть в матче с нестабильным «Бохумом». Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.