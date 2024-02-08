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«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (10.02.2024)

вчера, 19:25
Айнтрахт

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Бохум», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт показывает очень средние результаты и успешные матчи чередуются с неудачами. Коллектив удерживает за собой шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и набрал 31 балл, но отстает на пять пунктов от «РБ Лейпциц». В предстоящей встрече с «Бохумом» от хозяев ждут только победы, иначе догнать конкурентов будет крайне сложно. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением на выезде от «Кельна» (0:2) и минимальным успехом с «Майнцом» (1:0).

«Бохум» в последнее время стал чаще набирать очки и это позволило покинуть зону вылета. На данный момент клуб располагается на 14 месте с 21 баллом и уступает «Боруссии» М лишь по дополнительным показателям. Любые набранные очки с «Айнтрахтом» Франкфурт будут хорошим достижением для гостей. В последней игре «Бохум» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (1:3).

Информация для ставок

  • «Бохум» проиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из семи домашних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»
  • Два последних поединка между клубами завершились ничейными результатами со счетом (1:1)

Прогноз

«Айнтрахт» Ф нуждается в победе и на своем поле у команды есть все шансы ее добыть в матче с нестабильным «Бохумом». Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
vbw6sr8tezpn
vbw6sr8tezpn
вчера в 20:08
Думаю, что игра будет напряженной и непредсказуемой. Ставка на хозяев перспективней.
rjc33unbqvdb
rjc33unbqvdb
вчера в 20:05
Оба клуба нестабильны, но «Айнтрахт», похоже, имеет больше ресурсов для победы. Думаю, стоит поставить на них.
5u8a7he6n2q8
5u8a7he6n2q8
вчера в 19:41
У “Айнтрахта” больше шансов на победу в этом матче.
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