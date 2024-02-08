«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (10.02.2024)

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вчера, 19:25

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Бохум», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт показывает очень средние результаты и успешные матчи чередуются с неудачами. Коллектив удерживает за собой шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и набрал 31 балл, но отстает на пять пунктов от «РБ Лейпциц». В предстоящей встрече с «Бохумом» от хозяев ждут только победы, иначе догнать конкурентов будет крайне сложно. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением на выезде от «Кельна» (0:2) и минимальным успехом с «Майнцом» (1:0).

«Бохум» в последнее время стал чаще набирать очки и это позволило покинуть зону вылета. На данный момент клуб располагается на 14 месте с 21 баллом и уступает «Боруссии» М лишь по дополнительным показателям. Любые набранные очки с «Айнтрахтом» Франкфурт будут хорошим достижением для гостей. В последней игре «Бохум» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (1:3).

Информация для ставок

«Бохум» проиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи домашних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»

Два последних поединка между клубами завершились ничейными результатами со счетом (1:1)

Прогноз

«Айнтрахт» Ф нуждается в победе и на своем поле у команды есть все шансы ее добыть в матче с нестабильным «Бохумом». Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.