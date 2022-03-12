«Айнтрахт» Франкфурт — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

1647088783

сегодня, 15:39

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как в прошлом сезоне и держится только в середине турнирной таблицы, а именно на десятом месте. Коллектив смог набрать 34 очка и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В предстоящей встрече с новичком Бундеслиги футболисты обязаны приложить максимум усилий для достижения положительного результата. В прошлом матче Лиги Европы «Айнтрахт» Ф выиграл сложный выездной матч с «Бетисом» (2:1), а в чемпионате разгромил «Герту» (4:1).

«Бохум» отстает от своего нынешнего соперника всего на два пункта и располагается на 11 месте. Команда проиграла всего один матч за последние пять туров, что говорит о хорошей форме футболистов. Во встрече с «Айнтрахтом» Ф, который отдал много сил в поединке Лиги Европы, гости могут зацепиться за очки, так как будут выглядеть более свежими. Два последних матча «Бохума» в Бундеслиге завершились победой над «Гройтер Фюрт» (2:1) и минимальным поражением «РБ Лейпциг» (0:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бохум» не выигрывает на выезде уже четыре поединка подряд

«Айнтрахт» Ф выиграл четыре домашних встречи с «Бохумом» за последнее время

Четыре последних матчей между клубами завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Айнтрахт» Ф провел сложный поединок на днях и не сможет показать максимум своих возможностей и скоростей. Предполагаем, что матч будет не богатым на голы и закончится низовым исходом. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.