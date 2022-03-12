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«Айнтрахт» Франкфурт — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

сегодня, 15:39
Бохум

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.574.49
Фонбет 1.85 3.55 4.40
Мелбет 1.93 3.60 4.54
1XBET 1.93 3.60 4.54
BetBoom 1.89 3.52 4.52

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как в прошлом сезоне и держится только в середине турнирной таблицы, а именно на десятом месте. Коллектив смог набрать 34 очка и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В предстоящей встрече с новичком Бундеслиги футболисты обязаны приложить максимум усилий для достижения положительного результата. В прошлом матче Лиги Европы «Айнтрахт» Ф выиграл сложный выездной матч с «Бетисом» (2:1), а в чемпионате разгромил «Герту» (4:1).

«Бохум» отстает от своего нынешнего соперника всего на два пункта и располагается на 11 месте. Команда проиграла всего один матч за последние пять туров, что говорит о хорошей форме футболистов. Во встрече с «Айнтрахтом» Ф, который отдал много сил в поединке Лиги Европы, гости могут зацепиться за очки, так как будут выглядеть более свежими. Два последних матча «Бохума» в Бундеслиге завершились победой над «Гройтер Фюрт» (2:1) и минимальным поражением «РБ Лейпциг» (0:1).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бохум» не выигрывает на выезде уже четыре поединка подряд
  • «Айнтрахт» Ф выиграл четыре домашних встречи с «Бохумом» за последнее время
  • Четыре последних матчей между клубами завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Айнтрахт» Ф провел сложный поединок на днях и не сможет показать максимум своих возможностей и скоростей. Предполагаем, что матч будет не богатым на голы и закончится низовым исходом. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.40 2.05 1.87 1.63 2.41
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 17:59
Считаю, что и в сегодняшней схватке вполне крепенькая защитная линия Бохума не позволит разгуляться далеко не самым продуктивным нападающим Айнтрахта, позволив таким образом пройти моему прогнозу в виде ИТМ 2 (1.5) за хороший коэффициент. Тем более силы гостей ещё и изрядно были потрёпаны среди недели в не простой баталии Лиги Европы с греческим флагманом Олимпиакосом, что может запросто сказаться здесь в отрицательную сторону на ресурсах "орлов"!
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