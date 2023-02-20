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«Айнтрахт» Франкфурт — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (21.02.2023)

сегодня, 13:00
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. Выбрать победителем «Айнтрахт»» Ф можно по коэффициенту 3.3 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.393.622.19
Лига Ставок 3.05 3.55 2.33
Мелбет 3.20 3.74 2.29
1XBET 3.40 3.72 2.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.1.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф подходит к важнейшей для истории клуба встрече в плей-офф Лиги Чемпионов в хорошем настроении. Команда идет в группе лидеров и отстает от «Баварии» всего на пять очков. Игра с абсолютным лидером Серии А обещает быть напряженной, ведь обе команды очень хотят добиться большого успеха на евроарене, потому что им не избалованы. Два последних матча «Айнтрахта» Ф завершились победой над «Вердером» (2:0) и крупным выездным поражением от «Кельна» (0:3).

«Наполи» практически гарантировал себе чемпионство и теперь у клуба есть возможность побороться за поздние стадии Лиги Чемпионов. В Серии А команда набрала уже 62 очка, опережая «Интер» на 15 пунктов. В матче с немецкой командой, итальянским футболистам очень важно исключить недооценку соперника и правильно к нему подготовиться. В прошлом туре «Наполи» обыграл на выезде «Сассуоло» (2:0), а ранее оказался сильнее «Кремонезе» (3:0).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф проиграл всего одну игру из десяти последних во всех турнирах
  • «Наполи» выиграл пять последних поединков во всех турнирах
  • «Наполи» проиграл оба матча «Айнтрахту» Ф за последнее время
  • Две последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» находится на ходу и постарается добиться победы, хоть сделать это будет очень нелегко, ведь «Айнтрахт» Ф является домашней командой. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу гостей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.38 2.09 1.81 1.65 2.35
Лига Ставок 2.14 1.68 1.71 2.11
1XBET 2.15 1.82
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