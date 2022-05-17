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«Айнтрахт» Франкфурт — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (18.05.2022)

вчера, 19:43
Айнтрахт

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют номинальных хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Рейнджерс», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.343.423.19
Фонбет 2.50 3.35 3.05
Мелбет 2.48 3.34 3.18
1XBET 2.46 3.38 3.18
BetBoom 2.45 3.28 3.13

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт провел хороший еврокубковый сезон, чего нельзя сказать о Бундеслиге. Во внутреннем первенстве коллектив смог занять лишь 11 место в турнирной таблице и не попасть в еврокубковую зону. Тем не менее, в случае победы в этом финале, клуб автоматически попадает в Лигу Чемпионов, что является лучшей мотивацией, кроме одного из красивейших трофеев в Европе. Два последних матча «Айнтрахта» Ф завершились ничейными результатами с «Боруссией» М (1:1) и «Майнцом» (2:2).

«Рейнджерс» удивил многих экспертов и болельщиков по всему континенту, ведь после первого матча с «РБ Лейпциг», далеко не все верили в успех шотландского клуба. Команда уже не первый раз участвует в финалах такого турнира, однако в прошлый раз им сопутствовала неудача, поэтому сейчас футболисты приложат все усилия, чтобы увезти кубок Лиги Европы в свою страну. В прошлом матче «Рейнджерс» обыграл на выезде «Хартс», а ранее разгромил «Росс Каунти» (4:1).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» выиграл четыре последних встречи во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей шотландского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива многое прошли, чтобы оказаться в Севилье, и мы предполагаем, что матч будет интересный и достаточно результативный. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.42 1.85 2.03 1.47 2.49
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.86 2.10
1XBET 1.86 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:46
Победа или ничья команды Рейнджерс в этом матче.
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