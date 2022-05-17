«Айнтрахт» Франкфурт — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (18.05.2022)

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вчера, 19:43

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют номинальных хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Рейнджерс», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт провел хороший еврокубковый сезон, чего нельзя сказать о Бундеслиге. Во внутреннем первенстве коллектив смог занять лишь 11 место в турнирной таблице и не попасть в еврокубковую зону. Тем не менее, в случае победы в этом финале, клуб автоматически попадает в Лигу Чемпионов, что является лучшей мотивацией, кроме одного из красивейших трофеев в Европе. Два последних матча «Айнтрахта» Ф завершились ничейными результатами с «Боруссией» М (1:1) и «Майнцом» (2:2).

«Рейнджерс» удивил многих экспертов и болельщиков по всему континенту, ведь после первого матча с «РБ Лейпциг», далеко не все верили в успех шотландского клуба. Команда уже не первый раз участвует в финалах такого турнира, однако в прошлый раз им сопутствовала неудача, поэтому сейчас футболисты приложат все усилия, чтобы увезти кубок Лиги Европы в свою страну. В прошлом матче «Рейнджерс» обыграл на выезде «Хартс», а ранее разгромил «Росс Каунти» (4:1).

Информация для ставок

«Рейнджерс» выиграл четыре последних встречи во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей шотландского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива многое прошли, чтобы оказаться в Севилье, и мы предполагаем, что матч будет интересный и достаточно результативный. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.