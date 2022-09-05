«Айнтрахт» Франкфурт – «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

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сегодня, 10:32

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15 В случае победы «Спортинга», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф наконец пробился в Лигу Чемпионов, что им не удавалось в двух предыдущих сезонах. Коллектив играет в главном турнире Европы как победитель Лиги Европы поэтому на жеребьевке находился в первой корзине. В чемпионате Германии команда занимает 10 место с восемью очками. Два последних поединка «Айнтрахта» Ф завершились победами над «РБ Лейпциг» (4:0) и «Вердером» (4:3).

«Спортинг» занял второе место в чемпионате Португалии и в нынешнем сезоне постарается пошуметь в Лиге Чемпионов. Команда отказалась от перехода Роналду и намерена своими силами навязать борьбу соперникам в группе. В чемпионате Португалии коллектив идет только на седьмом месте с семью баллами. В прошлой игре «Спортинг» обыграл на выезде «Эшторил» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Шавишу» (0:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Спортинга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести домашних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды показывают неоднозначные результаты и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу результативной встречи и разместить ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7.