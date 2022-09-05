«Айнтрахт» Франкфурт – «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15 В случае победы «Спортинга», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
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07 сентября 2022, 19:45
среда
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Айнтрахт» Ф наконец пробился в Лигу Чемпионов, что им не удавалось в двух предыдущих сезонах. Коллектив играет в главном турнире Европы как победитель Лиги Европы поэтому на жеребьевке находился в первой корзине. В чемпионате Германии команда занимает 10 место с восемью очками. Два последних поединка «Айнтрахта» Ф завершились победами над «РБ Лейпциг» (4:0) и «Вердером» (4:3).
«Спортинг» занял второе место в чемпионате Португалии и в нынешнем сезоне постарается пошуметь в Лиге Чемпионов. Команда отказалась от перехода Роналду и намерена своими силами навязать борьбу соперникам в группе. В чемпионате Португалии коллектив идет только на седьмом месте с семью баллами. В прошлой игре «Спортинг» обыграл на выезде «Эшторил» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Шавишу» (0:2).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» Ф проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Спортинга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять из шести домашних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды показывают неоднозначные результаты и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу результативной встречи и разместить ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7.