«Йонг АЗ Алкмар» — «Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (21.02.2022)

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вчера, 16:57

21 февраля 2022 года состоится поединок — «Йонг АЗ Алкмар — Бреда». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов, она состоится на стадионе «Йонг АЗ ». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Бреда» по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.45, а поставить на победу хозяев поля можно по 3.00. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.55.

Форма команд

«Йонг АЗ Алкмар» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды семь побед, четыре ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Йонг АЗ Алкмар» выглядит ужасно и не может похвастаться хорошими результатами — поражение от «Волендама» со счетом 2:1, а также от «Йонг Аякса» 2:1 и от «Осс» 1:0.

«Бреда» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У коллектива восемь побед, девять ничьих и восемь поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Бреда» выглядит не лучшим образом, но команде удается набирать баллы — 2:0 с «Ден Босхом» (победа), а также ничья с «Родой» 2:2 и поражение от «Эммена» 2:0.

Информация для ставок

«Йонг АЗ Алкмар» проиграл три матча кряду

Алкмар» проиграл три матча кряду «Бреда» выиграла два матча из последних пяти

У «Йонг АЗ Алкмара» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Бреда» по коэффициенту 3.70. Эта команда в неплохой форме и играет в последнее время лучше, чем оппонент, поэтому шансов на победу в грядущем матче больше.