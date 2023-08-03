«Балтика» — «Факел». Прогноз на матч РПЛ. (06.08.2023)

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вчера, 19:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Факела» оценивается за 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Балтика» понемногу адаптируется к РПЛ , но еще не набирала в ней очков. Команде пора как минимум не проиграть, чтобы первые неудачи в сезоне не переросли в полноценный кризис. В домашней встрече с «Факелом», хозяева постараются победить, особенно учитывая, что многие эксперты называют эти команды главными конкурентами за выживание. Два последних матча «Балтики» завершились поражением от «Спартака» (1:2) в чемпионате и победой над «Крыльями Советов» в кубке России (2:3).

«Факел» показал один из худших стартов в сезоне и проиграл все матчи. Очень вероятно, что команде придется и в этом сезоне до последнего бороться за место в РПЛ на следующий сезон, так как игрой коллектив совсем не блещет. В поединке с новичком на выезде гостям очень важно набрать очки, иначе болельщики не поймут подобную серию неудач. В прошлом туре «Факел» крупно проиграл на своем поле «Локомотиву» (1:4), а в кубке уступил на своем поле «Сочи» (1:3).

Информация для ставок

«Факел» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести поединков «Балтики» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Факел» выиграл лишь один матч из пяти последних с «Балтикой»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки, невзирая на качество демонстрируемого футбола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.