«Барнсли» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.01.2022)

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вчера, 16:55

29 января 2022 года «Барнсли» примет «Борнмут» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок пройдет на домашней арене «Барнсли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этой игре, по мнению букмекеров, можно присмотреться к ставке на победу «Борнмута» по коэффициенту 1.68. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Барнсли» по 5.30. Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Барнсли» 24-я строчка в турнирной таблице и 14 баллов в активе. У клуба две победы, восемь ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 41 мяч. В последних встречах «Барнсли» играет примерно так же, как и в течение всего сезона — не лучшим образом. У команды поражение от «Ноттингем Фореста» со счетом 3:0, а также от «Бирмингема» 2:1 и от «Блэкберна» 2:1.

«Борнмут» в нынешнем сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 49 баллов. У команды 14 побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 43 гола и пропустил 24 мяча. В последних встречах «Борнмут» выглядит не лучшим образом, команда очень часто теряет драгоценные баллы, в том числе в играх с аутсайдерами. У клуба поражения от «Халл Сити» 0:1 и «Лутон Тауна» 3:2, а также победа над «Кардифф Сити» 3:0.

Информация для ставок

«Борнмут» проиграл три матча из последних пяти

«Барнсли» выиграл всего один матч из последних пяти

У «Борнмута» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Барнсли» по коэффициенту 2.20. В последних встречах «Барнсли» выглядит не лучшим образом, но это по результатам, а по игре у команды не так уж все и плохо.