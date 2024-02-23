«Барселона» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (24.02.2024)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. Выбрать победителем «Хетафе» можно по коэффициенту 7.3, а выбрать в линии ничью предлагают за 5

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Барселона» провела на днях сложный выездной матч Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1) и должна еще восстановиться физически. Тем не менее, «сине-гранатовые» являются большим фаворитом в этой игре и будут бороться за важные три балла. Команда идет на третьем месте с 54 баллами и всего на два пункта отстает от «Жироны». В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» с большим трудом обыграла на выезде «Сельту» (2:1).

«Хетафе» является типичным середняком чемпионата Испании и может создать серьезные проблемы любому сопернику. В активе команды 34 балла, но ее шансы попасть в зону еврокубков очень малы, так как на нее очень много претендентов. Любые набранные очки гостей станут отличным результатом против испанского гранда. Два последних поединка «Хетфе» завершились ничьей с «Вильярреалом» (1:1) и победой над «Сельтой» на своем поле (3:2).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Хетафе» завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла два из пяти последних встречи с «Хетафе»

Прогноз

«Барселона» является большим фаворитом, но вряд ли сумеет достичь крупной победы. Предлагаем сделать ставку на «Хетафе» с форой (+1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.