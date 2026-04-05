Английский Мостовой. Почему Джон Терри не хочет тренировать

вчера, 14:10

Бывший капитан «Челси» не хочет опускаться в низшие лиги, а в клубы АПЛ его не зовут.

Ходит история о первом дне тренерской карьеры Джона Терри, когда он пришел на тренировку «Астон Виллы» в белой обуви. Футболисты начали над ним подшучивать, после этого Джон снова начал носить черную. Карьера Терри включала 78 матчей за сборную Англии, кучу трофеев с «Челси» и репутацию одного из величайших защитников Премьер-лиги. Но передать опыт он пока не может или не хочет.

В октябре 2018 года Джон завершил игровую карьеру, прошло уже семь с половиной лет, за это время можно неплохо так прокачаться как специалист. Посмотрите на Фабрегаса, например. Сначала энтузиазм у Терри был – хотел быть как Моуриньо, но в возрасте 45 лет англичанин вынужден довольствоваться ролью тренера в академии «Челси». Но он чаще отдыхает, чем ходит на работу. Постоянно посещает горнолыжные курорты, отдыхает на морях, живет в дорогих отелях с семьей.

Его роль в нынешнем «Челси», по его собственному признанию, совсем не та, которую Джон себе представлял. Но почему так случилось? Что не так с Терри? Было бы иначе, если бы он не причинял столько урона своей репутации время от времени? Эти вопросы усилились после недавнего скандала. Политик Руперт Лоу предлагает запретить бурку, а также ввести исключительно английский язык на всех вывесках лондонских станций метро. Лоу выложил фотографию, на которой видна вывеска с названием одной из станций на бенгальском, а также женщина в бурке. Терри оставил эмодзи в виде аплодисментов.

Разве он не понимал, что это заскринят? И что в прошлом году «Челси» создал организованную группу мусульманских болельщиков? Теперь в клубе проведут расследование, Терри может лишиться работы. В общем, ополчились на Джона, у него явно проблемная полоса в карьере. Работу предлагали бывшему защитнику клубы низших лиг, но они не соответствовали его амбициям. Никого не напоминает? Да, поэтому и сравнили с легендой российского футбола Александром Мостовым, тоже пошел за лицензией тренера, но даже в Первую Лигу идти не собирается.

Терри ясно дал понять за кулисами, что не желает делать то, что сделал Джермейн Дефо, когда пошел работать в пятый дивизион в «Уокинг». Но Терри мог работать не только в «Челси». Например, в «Вилле» он ведь три года был помощником Дина Смита, потом в 2023 году короткое время помогал ему в «Лестере», но на этом все, больше Терри нигде не работал на высоком уровне. Да, в принципе, вообще на любом уровне. Академия «Челси» не считается.

За кулисами гендиректор «Виллы» Пёрслоу называл Терри «самопровозглашённым королём высоких стандартов», имея в виду, как Джон постоянно выбивал для футболистов самые дорогие из возможных отелей на выездах, самую лучшую еду и всяческие бонусы. Конечно, игрокам такой Терри нравился. 23-летний Грилиш не мог поверить, что будет работать с Джоном. Не хотел залезать в ледяные ванны после тренировок, ходить на массажи и оставаться после занятий для дополнительной работы. Но кумир его переубедил. В «Челси», где сейчас работает Терри в академии, есть похожие истории. Бывший капитан лондонцев действительно может хорошо работать с молодежью.

В посте Лоу о бурке была размещена фотография станции лондонского метро Whitechapel. Терри, выросший в соседнем Баркинге, потом свой комментарий удалил. Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан, ставший радиокомментатором, выступил в защиту Терри, используя свою платформу на Talksport.

«Нравится этот пост вам или нет, но это не значит, что Терри согласился со всем остальным, что говорит Руперт Лоу», — сказал Джордан. Лоу, например, не прочь депортировать обратно всех эмигрантов, особенно мусульман.

Контраргумент заключается в том, что Терри представляет свой клуб, а не только себя. Всего неделю назад сотрудники академии «Челси» устроили ифтар (вечерний прием пищи) для игроков и мусульманских болельщиков в честь Рамадана. В прошлом Терри оскорблял на расовой почве Антона Фердинанда во время матча Премьер-лиги против «Куинз Парк Рейнджерс» в октябре 2011 года, что спровоцировало цепочку событий, приведших к отставке с поста главного тренера сборной Англии Фабио Капелло в знак протеста против решения Футбольной ассоциации отобрать у Терри капитанскую повязку из-за скандала с Фердинандом.

Терри всегда утверждал, что он ни в коем случае не расист. Так что же должен делать клуб сейчас? Вся эта история ставит «Челси» в крайне неудобное положение. Наказать Терри? Могут потерять сотрудника, пусть он и мало работает. Не наказывать – скажут, что клуб поддерживает политика Лоу. Поэтому высокая вероятность того, что Терри будет обязан объяснить свою позицию, и тогда клуб решит, делать с ним что-то или нет.

Терри недавно расстроился, что его не взяли в тренерский штаб в главную команду «Челси», когда главный тренер молодежной команды Калум Макфарлейн принял основу до назначения Лиама Росеньора, по которому, как сообщается, уже приняли решение.

«Я не раздражён. Скорее расстроен, потому что раньше я тоже был частью той группы игроков до 21 года. Калум добился результатов, я должен был быть частью этого. Владельцы клуба или спортивные директора не захотели меня звать. Почему? Я не знаю», — говорил Терри YouTube-каналу Golf Life.