«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (28.10.2023)

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вчера, 18:58

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Реала» можно за 2.7. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.7.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.92. На ТМ 3 коэффициент меньше и составляет 1.88. Сделать выбор в пользу вариант «обе забьют» предлагается по 1.5.

Форма команд

«Барселона» не всегда играет ярко, но чаще всего добивается результата и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе каталонцев 24 балла, и они отстают всего на один пункт от главного конкурента и нынешнего соперника. Таким образом, в случае победы подопечные Хави смогут обойти «Реал» и порадовать болельщиков. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Барселона» обыграла «Шахтер» (2:1), а ранее в чемпионате минимально одолела «Атлетик» (1:0).

Мадридский «Реал» также успешен в Лиге Чемпионов, где набрал уже девять очков, но и в чемпионате команда занимает лидирующую позиции. «Сливочные» набрали 25 баллов и опережает «Жирону» только по дополнительным характеристикам. Гостям нужна победа, чтобы отцепить «Барселону», но добыть ее на выезде будет непросто. Два последних поединка «Реала» завершились победой над «Брагой» в Лиге Чемпионов (2:1) и ничьей в Ла Лиге с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид уступил лишь в одном поединке из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» выиграла у «Реала» четыре из пяти последних матчей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды довольно часто играют в результативный футбол и в этот раз мы предлагаем также сделать подобную ставку. Рекомендуем выбрать тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.