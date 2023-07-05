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БАТЭ — «Шахтер» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (06.07.2023)

вчера, 10:41
Шахтер Солигорск

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение минимальное предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 2.75. Поверить в успех БАТЭ можно по коэффициенту 2.8. На ничью в матче можно поставить по 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.353.193.08
Pari 2.35 3.25 3.10

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.35. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.6.

Форма команд

БАТЭ не показывает стабильных результатов и все дальше отстает от группы лидеров. Сейчас команда занимает лишь шестое место с 19 очками и на 11 пунктов отстает от лидера «Динамо» Минск. В матче с принципиальным соперником на своем поле хозяева постараются добиться победы, хоть букмекеры и равно оценивают шансы команд. Два последних матча БАТЭ завершились выездной победой над «Неманом» (1:0) и разгромом «Миоры» (13:0) в кубке Беларуси.

«Шахтер» Солигорск отыграл уже 29 баллов штрафа и осталось закрыть лишь шесть пунктов, чтобы добраться до нуля. Коллектив идет на предпоследнем месте и опережает «Энергетик-БГУ», у которого на пять очко штрафа больше. Поединки с БАТЭ всегда были важными как для игроков, так и для болельщиков, поэтому гости будут играть на победу. В прошлом туре «Шахтер» Солигорск минимально обыграл «Слуцк» (1:0), а ранее уступил на выезде «Славии» Мозырь (1:3).

Информация для ставок

  • БАТЭ проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних выездных матчей «Шахтера» Солигорск завершились исходом «обе забьют»
  • «Шахтер» Солигорск проиграл три из пяти поединков с БАТЭ при двух поражениях
  • Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность малорезультативного поединка. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.61 1.69 2.15
Pari 1.70 2.17
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:48
Лезть в исход данного поединка - гиблое дело. По факту прямо сейчас Шахтёр сильнее, но и футболисты БАТЭ доказали в прошлом туре, что умеют удивлять. В личных встречах уже на протяжении пяти матчей кряду команды не обменивались голами. Думаю, пришло время данной тенденции прерваться. Ведь раньше вывеска "БАТЭ-Шахтёр" подразумевала битву грандов страны. А прямо сейчас это матч середняка и команды из подвала таблицы. Обоим коллективам нет времени засиживаться в обороне. И хозяевам, и гостям нужна только победа. "Кроты" в принципе практически не уходят с поля без голов. БАТЭ в последнее время пусть один забитый мяч, но стабильно имеет. Много проблем сейчас и у одной команды, и у другой. Обеим есть что доказывать. Поэтому мой прогноз - в этом матче как минимум по разу соперники друг друг огорчат!
Гость
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