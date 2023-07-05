БАТЭ — «Шахтер» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (06.07.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение минимальное предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 2.75. Поверить в успех БАТЭ можно по коэффициенту 2.8. На ничью в матче можно поставить по 3.05.
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сегодня, 20:30
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.35. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.6.
Форма команд
БАТЭ не показывает стабильных результатов и все дальше отстает от группы лидеров. Сейчас команда занимает лишь шестое место с 19 очками и на 11 пунктов отстает от лидера «Динамо» Минск. В матче с принципиальным соперником на своем поле хозяева постараются добиться победы, хоть букмекеры и равно оценивают шансы команд. Два последних матча БАТЭ завершились выездной победой над «Неманом» (1:0) и разгромом «Миоры» (13:0) в кубке Беларуси.
«Шахтер» Солигорск отыграл уже 29 баллов штрафа и осталось закрыть лишь шесть пунктов, чтобы добраться до нуля. Коллектив идет на предпоследнем месте и опережает «Энергетик-БГУ», у которого на пять очко штрафа больше. Поединки с БАТЭ всегда были важными как для игроков, так и для болельщиков, поэтому гости будут играть на победу. В прошлом туре «Шахтер» Солигорск минимально обыграл «Слуцк» (1:0), а ранее уступил на выезде «Славии» Мозырь (1:3).
Информация для ставок
- БАТЭ проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Шахтера» Солигорск завершились исходом «обе забьют»
- «Шахтер» Солигорск проиграл три из пяти поединков с БАТЭ при двух поражениях
- Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность малорезультативного поединка. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.