БАТЭ — «Шахтер» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (06.07.2023)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение минимальное предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 2.75. Поверить в успех БАТЭ можно по коэффициенту 2.8. На ничью в матче можно поставить по 3.05.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.35. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.6.

Форма команд

БАТЭ не показывает стабильных результатов и все дальше отстает от группы лидеров. Сейчас команда занимает лишь шестое место с 19 очками и на 11 пунктов отстает от лидера «Динамо» Минск. В матче с принципиальным соперником на своем поле хозяева постараются добиться победы, хоть букмекеры и равно оценивают шансы команд. Два последних матча БАТЭ завершились выездной победой над «Неманом» (1:0) и разгромом «Миоры» (13:0) в кубке Беларуси.

«Шахтер» Солигорск отыграл уже 29 баллов штрафа и осталось закрыть лишь шесть пунктов, чтобы добраться до нуля. Коллектив идет на предпоследнем месте и опережает «Энергетик-БГУ», у которого на пять очко штрафа больше. Поединки с БАТЭ всегда были важными как для игроков, так и для болельщиков, поэтому гости будут играть на победу. В прошлом туре «Шахтер» Солигорск минимально обыграл «Слуцк» (1:0), а ранее уступил на выезде «Славии» Мозырь (1:3).

Информация для ставок

БАТЭ проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах Четыре из пяти последних выездных матчей «Шахтера» Солигорск завершились исходом «обе забьют»

«Шахтер» Солигорск проиграл три из пяти поединков с БАТЭ при двух поражениях

при двух поражениях Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность малорезультативного поединка. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.