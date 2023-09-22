«Бавария» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (23.09.2023)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.11. Рискнуть на победу «Бохума» можно по коэффициенту 20, а выбрать в линии ничью предлагают по 11.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.65.

Форма команд

«Бавария» на данный момент идет второй в Бундеслиге, однако уступает «Байеру» лишь по дополнительным показателям. Команда имеет проблемы в обороне, что показала матч Лиги Чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (4:3). Тем не менее, атакующая линия компенсирует эти огрехи и в предстоящем поединке практически не вызывает сомнений вопрос о победителе. В прошлом туре «Бавария» поделила очки с «Байером» (2:2).

«Бохум» смог за четыре тура набрать лишь три очка, что не является даже удовлетворительным результатом. Команде необходимо показывать более серьезные результаты, чтобы уже через пару месяцев не скатиться в зону вылета. Тем не менее, шансов набрать очки в Мюнхене у гостей практически нет по мнению экспертов и букмекеров. Два последних матча «Бохума» завершились ничьими с «Айнтрахтом» (1:1) и «Сент-Трюйденом» (1:1).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла семь матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бохум» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Бохума»

14 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» будет играть в полную силу и постарается уже в первом тайме решить вопрос о победителе. Сделать ставку на успех «Баварии» с форой (-1.5) в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.