«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (12.01.2024)

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11 января 2024, 17:47

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.16. Рискнуть на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 15, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.73.

Форма команд

«Бавария» на данный момент идет второй в Бундеслиге и уступает «Байеру» четыре очка, при этом сыграв на одну игру меньше. Команда чувствует в себе уверенность и верит, что сможет догнать клуб из Леверкузена, который в этом сезоне выглядит великолепно. На своем поле в игре с «Хоффенхаймом» от многократного чемпиона Германии ждут только победу. В последнем товарищеском матче «Бавария» сыграла вничью с «Базелем» (1:1), а ранее одолела «Вольфсбург» на выезде (2:1).

«Хоффенхайм» до перерыва в последних турах потерял много очков, что откинуло клуба на седьмое место за зону еврокубков. Коллектив набрал 24 очка и отстает от «Боруссии» Дортмунд всего на три пункта. Любой результат кроме поражения на выезде с «Баварией» станет большой удачей и настоящим достижением для гостей. Два последних матча «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Аугсбургу» (0:1) и поделил очки с «Дармштадтом» (3:3).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Хоффенхайм» не может победить на выезде уже пять встреч подряд

«Бавария» выиграла три из пяти матчей с «Хоффенхаймом» при двух ничьих

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» будет играть в полную силу и постарается уже в первом тайме решить вопрос о победителе. Сделать ставку на успех «Баварии» с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.