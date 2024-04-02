«Байер» — «Фортуна». Прогноз на матч кубка Германии (03.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.16 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Фортуны» могут поставить на нее за 18. Коэффициент на ничью составляет 8.5.
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сегодня, 21:45
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.05, в то время как низовой исход оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Байер» практически выиграл Бундеслигу спустя более 10 лет доминирования «Баварии», продолжает выступление в Лиге Европы и даже вышел в полуфинал кубка Германии. Можно с уверенностью говорить, что это один из лучших сезонов для «фармацевтов» в истории клуба. Несмотря на то, что соперник представляет вторую Бундеслигу, а букмекеры отдает огромное преимущества хозяевам, команде из Леверкузена ни в коем случае нельзя расслабляться. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Фрайбургом» (3:2) и «Хоффенхаймом» (2:1).
«Фортуна» из Дюссельдорфа уже давно покинула Бундеслигу и все никак не может вернуться. Сейчас команда занимает третье место в своем чемпионате с 45 баллами и имеет шансы повыситься в классе. Кроме того, выход в полуфинал кубка Германии для клуба уже является большим шагом и существенным прогрессом. У гостей будет очень мало шансов пройти «без пяти минут» чемпионов Германии, но даже в случае поражения, болельщики будут горды своим клубом. В прошлой игре «Фортуна» на выезде обыграла «Кайзерслаутерн» (3:1), а ранее уступила на своем поле «Алмере Сити» (0:2).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фортуна» проиграла только два поединка на выезде из десяти за последнее время
- «Байер» выиграл восемь последних матчей подряд с «Фортуной»
- Четыре из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, но в первом тайме может не добиться результата, ведь гости максимально мотивированы, хоть и заметно уступают в классе. Предлагаем сделать ставку на ничью в первом тайме по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.