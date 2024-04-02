«Байер» — «Фортуна». Прогноз на матч кубка Германии (03.04.2024)

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вчера, 17:47

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.16 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Фортуны» могут поставить на нее за 18. Коэффициент на ничью составляет 8.5.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.05, в то время как низовой исход оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Байер» практически выиграл Бундеслигу спустя более 10 лет доминирования «Баварии», продолжает выступление в Лиге Европы и даже вышел в полуфинал кубка Германии. Можно с уверенностью говорить, что это один из лучших сезонов для «фармацевтов» в истории клуба. Несмотря на то, что соперник представляет вторую Бундеслигу, а букмекеры отдает огромное преимущества хозяевам, команде из Леверкузена ни в коем случае нельзя расслабляться. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Фрайбургом» (3:2) и «Хоффенхаймом» (2:1).

«Фортуна» из Дюссельдорфа уже давно покинула Бундеслигу и все никак не может вернуться. Сейчас команда занимает третье место в своем чемпионате с 45 баллами и имеет шансы повыситься в классе. Кроме того, выход в полуфинал кубка Германии для клуба уже является большим шагом и существенным прогрессом. У гостей будет очень мало шансов пройти «без пяти минут» чемпионов Германии, но даже в случае поражения, болельщики будут горды своим клубом. В прошлой игре «Фортуна» на выезде обыграла «Кайзерслаутерн» (3:1), а ранее уступила на своем поле «Алмере Сити» (0:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фортуна» проиграла только два поединка на выезде из десяти за последнее время

«Байер» выиграл восемь последних матчей подряд с «Фортуной»

Четыре из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, но в первом тайме может не добиться результата, ведь гости максимально мотивированы, хоть и заметно уступают в классе. Предлагаем сделать ставку на ничью в первом тайме по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.