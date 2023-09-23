«Байер» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (24.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хайденхайма» могут поставить за 11.5. Коэффициент на ничью составляет 7.1.
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сегодня, 16:30
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.83, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Байер» отлично стартовал во всех турнирах и даже возглавляет на данный момент Бундеслигу по потерянным очкам. В активе «фармацевтов» 10 баллов, и они опережают «Баварию» по дополнительным показателям. В домашней встрече с новичком элитного дивизиона у хозяев будет отличная встреча набрать очередные важные три пункта. В матче Лиги Европы «Байер» разгромил «Хеккен» (4:0), а ранее поделил очки с «Баварией» (2:2).
«Хайденхайм» старается цепляться за очки в каждом туре, но это дается команде с трудом. Коллектив не до конца адаптировался в Бундеслиге и занимает 11 место с четырьмя набранными баллами. Отобрать очки у «Байера» на выезде на данный момент является очень непростой задачей, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Хайденхайма» завершились победой с «Вердером» (4:2) и поражением от «Нюрнберга» в товарищеском матче (1:3).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хайденхайм» выиграл лишь один из пяти последних выездных встреч
- В единственной встрече кубка Германии между клубами завершился победой «Хайденхайма» (2:1).
Прогноз
«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.