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«Байер» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (24.09.2023)

вчера, 15:40
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хайденхайма» могут поставить за 11.5. Коэффициент на ничью составляет 7.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.237.3011.32
Лига Ставок 1.26 7.00 11.00
Pari 1.25 7.00 11.50

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.83, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Байер» отлично стартовал во всех турнирах и даже возглавляет на данный момент Бундеслигу по потерянным очкам. В активе «фармацевтов» 10 баллов, и они опережают «Баварию» по дополнительным показателям. В домашней встрече с новичком элитного дивизиона у хозяев будет отличная встреча набрать очередные важные три пункта. В матче Лиги Европы «Байер» разгромил «Хеккен» (4:0), а ранее поделил очки с «Баварией» (2:2).

«Хайденхайм» старается цепляться за очки в каждом туре, но это дается команде с трудом. Коллектив не до конца адаптировался в Бундеслиге и занимает 11 место с четырьмя набранными баллами. Отобрать очки у «Байера» на выезде на данный момент является очень непростой задачей, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Хайденхайма» завершились победой с «Вердером» (4:2) и поражением от «Нюрнберга» в товарищеском матче (1:3).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Хайденхайм» выиграл лишь один из пяти последних выездных встреч
  • В единственной встрече кубка Германии между клубами завершился победой «Хайденхайма» (2:1).

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.33 2.74 1.48
Лига Ставок 2.74 1.46
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:11
Байер в миддл-уик с удовольствием сыграл еврокубковый домашний матч против Хеккена и разгромил соперника 4-0. Игра получилась совершенно не энергозатратной, а скорее позитивной как для болельщиков, так и для Хаби Алонсо и его команды. Бонифейс снова не ушел на каникулы), а в очередной раз отличился. Команда на ходу и имея плотнейшую конкуренцию с Баварией за первую строчку в турнирной таблице, леверкузенцы должны сыграть против Хайденхайм на максимуме. Вряд ли Алонсо начнет экспериментировать и давать отдыхать лидерам - в матче против Хеккена никто особо не уставал, а побегали, что называется в охотку и для тонуса. Одна личная встреча, состоявшаяся между Байером и Хайденхайм в 2019 году, в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Германии сейчас особой смысловой нагрузки для анализа не несет. Там Леверкузен проиграл 1-2 и тем более, надо взять реванш у дерзкого клуба-новичка с 177-тилетней историей.
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