Бельгия — Хорватия. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

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05 июня 2021, 23:09

В товарищеском матче двух национальных команд увидим противостояние Бельгии и Хорватии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры называют Бельгию, поставить на победу которой можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. В случае победы хорватов зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

Бельгия проводит свой очередной контрольный матч. В минувшем неожиданно сыграли вничью со сборной Греции (1:1), а весной обыграли Беларусь (8:0) и расписали ничью с Чехией (1:1). В целом, бельгийцы сейчас в хорошей форме, а игра со сборной Хорватии станет отличной репетицией перед розыгрышем Евро-2020.

Сборная Хорватии также проводит свои генеральные репетиции перед Евро. В минувшей контрольной встрече сыграли вничью (1:1) со сборной Армении. В последнее время хорваты демонстрируют не самый качественный футбол, это отражается на результатах финалиста последнего чемпионата мира. В ближайших поединках тренеру команды нужно решить много задач и качественно подготовить команду к турниру.

Информация для ставок

Бельгия забивает гол в каждом из последних восемнадцати домашних матчей

Из последних восьми матчей Хорватии удалось одержать победу лишь в двух

В 10 из 11 последних выездных матчей Хорватия забивает минимум гол

Прошлая очная встреча команд проходила в 2013 году и завершилась победой Бельгии (2:1)

Прогноз

Обе команды готовятся к большому турниру, каждый тренер будет решать свои задачи. Трудно сказать, по какому сценарию пойдет игра, но кажется, что без голов мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на победу Англии с форой -1.5 в матче с Румынией.