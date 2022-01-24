«Бенгалуру» — «Ченнайн». Прогноз на матч индийской Суперлиги (26.01.2022)

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вчера, 23:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдали абсолютное предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Бенгалуру» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет. Загрузить же на сенсационный успех «Ченнайна» предлагают по 5.7. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.44.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 1.67 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.17. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бенгалуру» после 12 сыгранных поединков находится на восьмом месте в таблице и имеет в активе 14 очков. Команда не проигрывает с прошлого года и в последних турах набрала четыре балла в выездной игре с «Мумбаи Сити» (3:0), а также в домашней с «Гоа» (1:1).

«Ченнайн» замыкает зону плей-офф и занимает четвертое место в турнирной таблице. Коллектив провел две домашние встречи в последних турах и сумел завоевать четыре очка с «Хайдарабадом» (1:1) и с «Норт-Ист Юнайтед» (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Бенгалуру» насчитывает шесть поединков (четыре ничьих и две победы)

«Ченнайн» выиграл два из шести последних матчей

Три из четырех последних очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Восемь последних домашних игр «Бенгалуру» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке нас ждет сражение двух команд, которые желают взять очки и порадовать своих болельщиков. Хозяева на данном этапе сезона выглядят предпочтительней, а потому, скорее всего, возьмут игру под свой контроль и доведут до победного конца. Сделать ставку на победу «Бенгалуру» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.