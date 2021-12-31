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«Бетис» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

31 декабря 2021, 18:57

Испания. Примера 2021/2022
Бетис
Сельта
0 : 2
завершен
02 января 2022, 20:30
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.755.06
Фонбет 1.74 3.85 4.80
Мелбет 1.80 3.86 4.63

2 января 2022 года состоится поединок «Бетис — Сельта». Этот матч пройдет в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Игру примет стадион «Бенито Вильямарин» в Севилье. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Бетис». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 4.40.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бетис» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды десять побед, три ничьих и пять поражений. «Огурцы» забили 32 гола и пропустили 21 мяч. В последних встречах «бетикос» уступили «Атлетику» из Бильбао со счетом 3:2, а также обыграли «Реал Сосьедад» 4:0 и выиграли у «Барселоны» 0:1.

«Сельта» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 очков. Команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у коллектива 20 забитых и 22 пропущенных года. В последних встречах «Сельта» выиграла у «Эспаньола» 3:1, а также сыграла вничью с «Мальоркой» 0:0 и уступила «Валенсии» 1:2.

Информация для ставок

  • «Бетис» проиграл два матча из последних пяти

  • «Сельта» не проигрывает три поединка кряду

  • У «Бетиса» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Сельты» по коэффициенту 2.00. «Сельта» очень хорошо выглядит в последних матчах, команда часто побеждает и набирает баллы, а также много забивает. «Бетис» заметно просел в последних играх и больше не выглядит фаворитом. Гости наверняка попробуют сделать все, чтобы выиграть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.37 2.10 1.78 1.64 2.32
Мелбет 2.10 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 января в 03:40
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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