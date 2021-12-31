«Бетис» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

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31 декабря 2021, 18:57

2 января 2022 года состоится поединок «Бетис — Сельта». Этот матч пройдет в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Игру примет стадион «Бенито Вильямарин» в Севилье. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Бетис». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 4.40.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бетис» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды десять побед, три ничьих и пять поражений. «Огурцы» забили 32 гола и пропустили 21 мяч. В последних встречах «бетикос» уступили «Атлетику» из Бильбао со счетом 3:2, а также обыграли «Реал Сосьедад» 4:0 и выиграли у «Барселоны» 0:1.

«Сельта» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 очков. Команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у коллектива 20 забитых и 22 пропущенных года. В последних встречах «Сельта» выиграла у «Эспаньола» 3:1, а также сыграла вничью с «Мальоркой» 0:0 и уступила «Валенсии» 1:2.

Информация для ставок

«Бетис» проиграл два матча из последних пяти

«Сельта» не проигрывает три поединка кряду

У «Бетиса» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Сельты» по коэффициенту 2.00. «Сельта» очень хорошо выглядит в последних матчах, команда часто побеждает и набирает баллы, а также много забивает. «Бетис» заметно просел в последних играх и больше не выглядит фаворитом. Гости наверняка попробуют сделать все, чтобы выиграть.