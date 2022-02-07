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«Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.02.2022).

вчера, 16:47

9 февраля 2022 года состоится поединок «Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест». Матч пройдет на домашней арене «Блэкберна». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.243.44
Фонбет 2.30 3.15 3.30
Мелбет 2.34 3.36 3.22
1XBET 2.34 3.36 3.22
BetBoom 2.32 3.18 3.28

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Блэкберн Роверс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Ноттингем Форест» в 3.10. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.95.

Форма команд

«Блэкберн Роверс» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 53 пункта. У команды 15 побед, восемь ничьих и семь поражений. Коллектив забил 45 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Блэкберн» заносит, команда играет далеко не в лучший футбол — поражение от «Суонси» со счетом 1:0, а также ничейный исход с «Лутон Тауном» 0:0 и победа над «Мидлсбро» 1:0.

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 балла. У команды 12 побед, семь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Ноттингем Форест» выглядит достойно и активно набирает баллы, за исключением одного матча — против «Кардиффа», который закончился поражением со счетом 2:1. Также были победы над «Барнсли» 3:0 и над «Дерби Каунти» 2:1.

Информация для ставок

  • «Блэкберн Роверс» проиграл два матча из последних пяти
  • «Ноттингем Форест» проиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Блэкберн Роверс» один гол в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Ноттингем Форест» по коэффициенту 5.70. В победу «Фореста» верится из-за формы этого клуба, команда очень хороша и часто набирает очки в последних матчах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.70 1.68 2.29
Фонбет 1.65 2.20
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.74 2.21
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:09
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:53
Игра на три результата
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