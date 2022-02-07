«Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.02.2022).

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вчера, 16:47

9 февраля 2022 года состоится поединок «Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест». Матч пройдет на домашней арене «Блэкберна». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Блэкберн Роверс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Ноттингем Форест» в 3.10. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.95.

Форма команд

«Блэкберн Роверс» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 53 пункта. У команды 15 побед, восемь ничьих и семь поражений. Коллектив забил 45 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Блэкберн» заносит, команда играет далеко не в лучший футбол — поражение от «Суонси» со счетом 1:0, а также ничейный исход с «Лутон Тауном» 0:0 и победа над «Мидлсбро» 1:0.

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 балла. У команды 12 побед, семь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Ноттингем Форест» выглядит достойно и активно набирает баллы, за исключением одного матча — против «Кардиффа», который закончился поражением со счетом 2:1. Также были победы над «Барнсли» 3:0 и над «Дерби Каунти» 2:1.

Информация для ставок

«Блэкберн Роверс» проиграл два матча из последних пяти

«Ноттингем Форест» проиграл всего один матч из последних пяти

У «Блэкберн Роверс» один гол в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Ноттингем Форест» по коэффициенту 5.70. В победу «Фореста» верится из-за формы этого клуба, команда очень хороша и часто набирает очки в последних матчах.

