«Бохум» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.2. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по 7.4.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 за ТБ 4 и ТМ 4 по 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Бавария» продолжает не замечать никого на своем пути и заслуженно лидирует в Бундеслиге, набрав 52 очка. Коллектив опережает ближайшего конкурента на девять пунктов и не собирается сбавлять обороты на пути к очередному чемпионству, которое он не отдает уже несколько сезонов подряд. Последние две встречи «Баварии» завершились сложной победой над «РБ Лейпциг» (3:2) и «Гертой» (4:1).
«Бохум» выиграл всего один матч в пяти последних турах Бундеслиги, что огорчает болельщиков и руководства. Команда набрала 25 очков, что позволяет ей занимать 11 место в таблице, однако отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. В предстоящем матче с чемпионом Германии очень сложно мечтать о набранных баллах, но даже ничья станет хорошим результатом для клуба в этот день. В прошлой игре «Бохум» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а ранее разошелся миром с «Кельном» (2:2).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла 13 из 15 последних матчей во всех турнирах
- «Бохум» одержал шесть побед из десяти последних поединков, проведенных на своем стадионе
- «Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей с «Бохумом»
- Семь из десяти матчей между командами на поле «Бохума» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Бавария» является явным фаворитом поединка, а поэтому мы предполагаем, что середняк чемпионата не сможет составить конкуренцию чемпиону Германии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.