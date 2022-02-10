«Бохум» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 11:45

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.2. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по 7.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 за ТБ 4 и ТМ 4 по 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Бавария» продолжает не замечать никого на своем пути и заслуженно лидирует в Бундеслиге, набрав 52 очка. Коллектив опережает ближайшего конкурента на девять пунктов и не собирается сбавлять обороты на пути к очередному чемпионству, которое он не отдает уже несколько сезонов подряд. Последние две встречи «Баварии» завершились сложной победой над «РБ Лейпциг» (3:2) и «Гертой» (4:1).

«Бохум» выиграл всего один матч в пяти последних турах Бундеслиги, что огорчает болельщиков и руководства. Команда набрала 25 очков, что позволяет ей занимать 11 место в таблице, однако отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. В предстоящем матче с чемпионом Германии очень сложно мечтать о набранных баллах, но даже ничья станет хорошим результатом для клуба в этот день. В прошлой игре «Бохум» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а ранее разошелся миром с «Кельном» (2:2).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла 13 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Бохум» одержал шесть побед из десяти последних поединков, проведенных на своем стадионе

«Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей с «Бохумом»

Семь из десяти матчей между командами на поле «Бохума» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» является явным фаворитом поединка, а поэтому мы предполагаем, что середняк чемпионата не сможет составить конкуренцию чемпиону Германии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.