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«Бохум» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

вчера, 11:45

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.2. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по 7.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
13.037.381.22
Фонбет 12.50 7.00 1.20
Мелбет 14.00 7.70 1.22
1XBET 14.00 7.70 1.22
BetBoom 12.94 7.27 1.22

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 за ТБ 4 и ТМ 4 по 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Бавария» продолжает не замечать никого на своем пути и заслуженно лидирует в Бундеслиге, набрав 52 очка. Коллектив опережает ближайшего конкурента на девять пунктов и не собирается сбавлять обороты на пути к очередному чемпионству, которое он не отдает уже несколько сезонов подряд. Последние две встречи «Баварии» завершились сложной победой над «РБ Лейпциг» (3:2) и «Гертой» (4:1).

«Бохум» выиграл всего один матч в пяти последних турах Бундеслиги, что огорчает болельщиков и руководства. Команда набрала 25 очков, что позволяет ей занимать 11 место в таблице, однако отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. В предстоящем матче с чемпионом Германии очень сложно мечтать о набранных баллах, но даже ничья станет хорошим результатом для клуба в этот день. В прошлой игре «Бохум» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а ранее разошелся миром с «Кельном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла 13 из 15 последних матчей во всех турнирах
  • «Бохум» одержал шесть побед из десяти последних поединков, проведенных на своем стадионе
  • «Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей с «Бохумом»
  • Семь из десяти матчей между командами на поле «Бохума» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» является явным фаворитом поединка, а поэтому мы предполагаем, что середняк чемпионата не сможет составить конкуренцию чемпиону Германии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.39
Мелбет 3.70 1.26
1XBET 3.70 1.26
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:33
Бавария и нет других вариантов
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