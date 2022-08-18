«Бохум» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2022)

1660808645

сегодня, 10:44

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 18. Ничью можно выбрать по 7.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Бавария» уверенно стартовала в чемпионате Германии и по-прежнему остается главным фаворитом на серебряную салатницу. Команда имеет хорошую статистику мячей (8:1), а предстоящий матч с «Бохумом» рассматривается болельщиками как очередные три балла. В прошлом матче «Бавария» выиграла у «Вольфсбурга» (2:0), а ранее разгромил «Айнтрахт» Ф (6:1).

«Бохум» показал абсолютно противоположны результата чемпиону Германии и еще не набирал очков. Вряд ли в этом туре у коллектива получится исправить эту проблему, однако даже ничья стала бы серьезным достижением и большой сенсацией внутри Бундеслиги. Два последних матча «Бохум» проиграл «Хоффенхайму» (2:3) и «Майнцу» (1:2).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь последних матчей «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей с «Бохумом»

12 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» является явным фаворитом поединка, а поэтому мы предполагаем, что середняк чемпионата не сможет составить конкуренцию чемпиону Германии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.