«Бохум» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (31.03.2024)ёё

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вчера, 22:34

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 5.2, в то время как победа «Бохума» будет стоить 1.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 2.2). Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Бохум» старается набирать очки во всех матчах, где имеет на это шансы, но сильно далеко от зоны вылета оторваться не может. Команда занимает 15 место с 25 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов, что не является гарантией безопасности. Коллектив принимает безнадежного аутсайдера на своем поле и любой результат кроме победы будет провалом, учитывая мотивацию обеспечить себе место в Бундеслиге на следующий сезон. В прошлом туре команда проиграла «Майнцу» (0:2), а ранее потерпела неудачу с «Фрайбургом» (1:2).

«Дармштадт» не выглядит в этом сезона командой, которая способна конкурировать в Бундеслиге. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице с 14 баллами и вряд ли сможет изменить ситуацию. В матче с мотивированным «Бохумом» гостям придется много обороняться и пытаться искать свои шансы в атаке. В прошлой игре «Дармштадт» крупно проиграл на своем поле «Баварии» (2:5), а ранее уступил «РБ Лейпциг» (0:2)

Информация для ставок

«Бохум» проиграл четыре последних матча подряд

«Дармштадт» уступил в семи из десяти поединках за последнее время при трех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бохум» приложит все усилия, чтобы на своем поле прервать серию поражений и набрать важнейшие три очка в копилку турнирной таблицы. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.