«Болонья» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (14.05.2023)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ромы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.1 а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.45. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Болонья» в последних матчах сдала в результатах и опустилась на середину турнирной таблицы. Сейчас команда располагается на 10 месте с 46 баллами, как и у четырех прямых конкурентов. Коллектив имеет хороший шанс вернуться к победам и окончательно помешать «Роме» пробраться в топ-4 по итогам сезона. В прошлом туре «Болонья» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1), а ранее уступила на выезде «Эмполи» (0:1).

«Рома» показывает не лучшие результаты в последних матчах чемпионата Италии, но сделала еще один шаг к выходу в финал Лиги Европы, обыграв в первом матче «Байер» (1:0). У Моуриньо есть шанс выиграть второй подряд еврокубок, и он больший упор сделать на ответную игру в Германии. Тем не менее, гости поборются и за очки в этой встрече. Два последних матча «Ромы» в Серии А завершились поражением от «Интера» (0:2) и ничьей с «Монцой» (1:1).

Информация для ставок

«Болонья» не может выиграть уже пять матчей подряд в Серии А

«Рома» выиграла один из пяти последних поединков во всех турнирах

«Болонья» уступила «Роме» в трех встречах из пяти последних при одной победе

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Команды между собой играют крайне нерезультативно и в этот раз существует большой шанс повторить эту тенденцию. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.