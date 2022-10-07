«Борнмут» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (08.10.2022)

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вчера, 10:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Борнмута» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Форма команд

«Борнмут» в последних матчах регулярно набирает очки и старается держаться подальше от зоны вылета. На данный момент в активе команды девять очков и текущее 13 место в турнирной таблице АПЛ . В предстоящем матче с соперником из зоны вылета коллектив вправе рассчитывать на набранные баллы и бороться за них. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьими с «Брентфордом» (0:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Лестер» очень плохо начал сезон и на данный момент пребывает в зоне вылета АПЛ , что не может радовать болельщиков и руководство клуба. Сейчас коллектив идет на предпоследнем месте с четырьмя баллами и очень плохой обороной (22 пропущенных мяча). В прошлом туре «Лестер» разгромил «Ноттингем Форест» (4:0), а ранее проиграл на выезде «Тоттенхэму» (2:6).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» проиграл четыре из пяти выездных матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Борнмут» выиграл три из четырех последних домашних поединков против «Лестера»

Прогноз

Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной и у каждой команды будут шансы отличиться. Предлагаем остановить свой выбор на ставке «обе забьют». Сделать ее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.