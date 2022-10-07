«Борнмут» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (08.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Борнмута» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
|
0 : 1
19’
сегодня, 17:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.
Форма команд
«Борнмут» в последних матчах регулярно набирает очки и старается держаться подальше от зоны вылета. На данный момент в активе команды девять очков и текущее 13 место в турнирной таблице АПЛ. В предстоящем матче с соперником из зоны вылета коллектив вправе рассчитывать на набранные баллы и бороться за них. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьими с «Брентфордом» (0:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).
«Лестер» очень плохо начал сезон и на данный момент пребывает в зоне вылета АПЛ, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. Сейчас коллектив идет на предпоследнем месте с четырьмя баллами и очень плохой обороной (22 пропущенных мяча). В прошлом туре «Лестер» разгромил «Ноттингем Форест» (4:0), а ранее проиграл на выезде «Тоттенхэму» (2:6).
Информация для ставок
- «Борнмут» выиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лестер» проиграл четыре из пяти выездных матчей за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Борнмут» выиграл три из четырех последних домашних поединков против «Лестера»
Прогноз
Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной и у каждой команды будут шансы отличиться. Предлагаем остановить свой выбор на ставке «обе забьют». Сделать ее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.