«Боруссия» Дортмунд — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2024)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Бохума» оценивается за 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Боруссия» Д идет на пятом месте с 33 баллами и заметно отстает от двух лидеров, что делает их шансы на чемпионство очень призрачными. Коллектив обязан бороться за место в Лиге Чемпионов, поэтому предстоящий матч рассматривают исключительно как возможность набрать три балла. В двух последних матчах «Боруссии» Д завершились уверенными победами над «Кельном» (4:0) и «Дармштадтом» (3:0).

«Бохум» после перерыва старается не проигрывать и в последних двух турах набрал уже четыре очка. На данный момент команда смогла выйти на 14 место с 20 баллами и на целых шесть пунктов опережает ближайшего соперника. В выездной встрече с «Боруссией» Д для гостей любой результат кроме поражения будет приемлемым. В прошлом туре Бундеслиги «Бохум» минимально обыграл «Штутгарт» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде

·Шесть из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились вничью

«Боруссия» Д выиграла только два матча из пяти последних с «Бохумом» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1.5) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.