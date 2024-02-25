«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2024)

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вчера, 08:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Хоффенхайма» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд в нынешнем сезоне очень далеко от чемпионства и занимает лишь четвертое место в чемпионате Германии. В активе клуба 41 балл и отставание от «Штутгарта» на семь пунктов, но одна игра в запасе. В случае победы «шмели» смогут приблизиться к конкуренту на расстояние всего одной победы. Два последних поединка «Боруссии» Д завершились ничьей с ПСВ в Лиге чемпионов (1:1) и таким же результатом с «Вольфсбургом» (1:1) в Бундеслиге.

«Хоффенхайм» очень давно не может победить и это опустило команду в Бундеслиге уже на 10 место. В активе клуба 27 очков и переживать за сохранение прописки не приходится, однако тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в тренировочный процесс, чтобы начать побеждать. В прошлом поединке «Хоффенхайм» на своем поле минимально проиграл «Униону» (0:1), а ранее не смог обыграть на своем поле аутсайдера «Кельн» (1:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» не может выиграть на выезде уже восемь поединков подряд

«Боруссия» Д выиграла шесть последних матчей подряд с «Хоффенхаймом»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и сможет уверенно обыграть на своем поле кризисный «Хоффенхайм». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17.