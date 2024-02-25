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«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2024)

вчера, 08:15
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Хоффенхайма» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд в нынешнем сезоне очень далеко от чемпионства и занимает лишь четвертое место в чемпионате Германии. В активе клуба 41 балл и отставание от «Штутгарта» на семь пунктов, но одна игра в запасе. В случае победы «шмели» смогут приблизиться к конкуренту на расстояние всего одной победы. Два последних поединка «Боруссии» Д завершились ничьей с ПСВ в Лиге чемпионов (1:1) и таким же результатом с «Вольфсбургом» (1:1) в Бундеслиге.

«Хоффенхайм» очень давно не может победить и это опустило команду в Бундеслиге уже на 10 место. В активе клуба 27 очков и переживать за сохранение прописки не приходится, однако тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в тренировочный процесс, чтобы начать побеждать. В прошлом поединке «Хоффенхайм» на своем поле минимально проиграл «Униону» (0:1), а ранее не смог обыграть на своем поле аутсайдера «Кельн» (1:1).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» не может выиграть на выезде уже восемь поединков подряд
  • «Боруссия» Д выиграла шесть последних матчей подряд с «Хоффенхаймом»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и сможет уверенно обыграть на своем поле кризисный «Хоффенхайм». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17.

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Все комментарии
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2e429pe65jvk
вчера в 12:22
“Хоффенхайм” тоже не прост, так что предсказать итог игры сложно. Буду следить за развитием событий с большим интересом!
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вчера в 12:21
Очень интересный матч! “Боруссия” играет дома и имеет преимущество, думаю победит.
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mtwjjssj6jau
вчера в 12:19
“Хоффенхайм” является непростой командой, способной удивить.
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вчера в 12:19
«Боруссия» Дортмунд является фаворитом, выглядит очень сильной на протяжении всего сезона.
shlomo
shlomo
вчера в 09:40
В данной встрече мотивации будет побольше как раз таки у Боруссии Дортмунд, так как положение данного коллектива более шатко. Если точнее, то занимая 4-ую строчку в чемпионате, "Шмели" имеют отрыв от ближайшего преследователя всего лишь в 1 балл, а значит настрой на грядущий матч у них будет серьезный. Ну и конечно родная территория это очень важное подспорье для хозяев поля, ведь они в этом сезоне здесь уступили только 2 раза за 15-ть сыгранных встреч, и то РБ Лейпцигу и Баварии. Ну а что касается ТМ4.5, то и без этого вряд ли обойдется, поскольку за эти 15-ть игр данный тотал подвел только 3 раза, а значит в совокупности с успехом "Шмелей", представленная ставка имеет право на жизнь.
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