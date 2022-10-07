«Боруссия» М — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (09.10.2022)

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вчера, 15:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Кельна» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Боруссия» М неудачно выступает в последние полтора месяца и одержала всего одну победу в пяти последних турах. Команда занимает девятое место с 12 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт. Два последних матча «Боруссии» М завершились разгромным поражением от «Вердера» (1:5) и крупной победой над «РБ Лейпциг» (3:0).

«Кельн» выступает с переменным успехом в Бундеслиге, а также принимаем участие в Лиге Конференций, где также показывает неоднозначные результаты. В чемпионате Германии «Кельн» идет на седьмой позиции и смог набрать уже 13 баллов. В предстоящей встрече команда рассчитывает побороться за очки и порадовать болельщиков. В матче Лиги Конференций «Кельн» проиграл на своем поле «Партизану» (0:1), а в чемпионате одолел «Боруссию» Д (3:2).

Информация для ставок

«Кельн» не проигрывает в основное время уже 10 выездных матчей подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кельн» выиграл три последних матча с «Боруссией» М

·«Боруссия» М проиграла только две встречи из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Обе команды играют очень нестабильно, поэтому предсказать победителя будет довольно непросто. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.