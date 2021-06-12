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Бразилия — Венесуэла. ‎Прогноз на матч Кубка Америки (15.06.2021)

вчера, 16:16

Бразилия сыграет против Венесуэлы на групповой стадии Кубка Америки 15 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.168.3616.94
Лига Ставок 1.08 11.00 40.00
Фонбет 1.07 12.00 30.00
Мелбет 1.07 11.50 36.00
1XBET 1.07 12.00 36.00

Ставки букмекеров

Ставка на победу сборной Бразилии идет по коэффициенту 1.14. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 7.90. Еще одна актуальная ставка — «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Бразилии имеет отличную подготовку. Эта команда очень хороша в последних матчах. Сборная хотела сняться с турнира, но позже команда решила изменить свое решение. В последних матчах Бразилия обыграла Эквадор, Парагвай, Уругвай, Перу и Боливию, эту сборную не остановить. Бразилия находится в прекрасной форме и является главным фаворитом на завоевание Кубка Америки.

Форму Венесуэлы можно назвать ужасной. Сборная постоянно проигрывает или играет вничью. В последних матчах сборная смогла обыграть только Чили, команду, которая также находится не в лучшем состоянии. Команда очень мало забивает, с атакой у Венесуэлы большие проблемы, а учитывая линию защиты Бразилии сложно представить, как эта сборная собирается забивать действующему обладателю золотых медалей Кубка Америки.

Информация для ставок

  • Венесуэла выиграла один матч из последних шести
  • Бразилия выиграла семь игр кряду
  • Венесуэла забила три мяча в последних шести поединках

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.95. Также можно поставить на то, что второй гол в матче забьет Бразилия — 1.42.

Ранее букмекеры предложили «тотал забитых мячей больше двух» по коэффициенту 1.50 на матч Аргентина — Чили.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.74 1.65 2.29
Лига Ставок 2.70 1.46 2.13 1.70
Мелбет 2.60 1.47
1XBET 2.64 1.46
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:11
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Венесуэла.
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
Бразилия не проиграет
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