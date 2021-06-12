Бразилия — Венесуэла. ‎Прогноз на матч Кубка Америки (15.06.2021)

Бразилия сыграет против Венесуэлы на групповой стадии Кубка Америки 15 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 00:00
Ставки букмекеров
Ставка на победу сборной Бразилии идет по коэффициенту 1.14. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 7.90. Еще одна актуальная ставка — «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.15.
Форма команд
Сборная Бразилии имеет отличную подготовку. Эта команда очень хороша в последних матчах. Сборная хотела сняться с турнира, но позже команда решила изменить свое решение. В последних матчах Бразилия обыграла Эквадор, Парагвай, Уругвай, Перу и Боливию, эту сборную не остановить. Бразилия находится в прекрасной форме и является главным фаворитом на завоевание Кубка Америки.
Форму Венесуэлы можно назвать ужасной. Сборная постоянно проигрывает или играет вничью. В последних матчах сборная смогла обыграть только Чили, команду, которая также находится не в лучшем состоянии. Команда очень мало забивает, с атакой у Венесуэлы большие проблемы, а учитывая линию защиты Бразилии сложно представить, как эта сборная собирается забивать действующему обладателю золотых медалей Кубка Америки.
Информация для ставок
- Венесуэла выиграла один матч из последних шести
- Бразилия выиграла семь игр кряду
- Венесуэла забила три мяча в последних шести поединках
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.95. Также можно поставить на то, что второй гол в матче забьет Бразилия — 1.42.
Ранее букмекеры предложили «тотал забитых мячей больше двух» по коэффициенту 1.50 на матч Аргентина — Чили.