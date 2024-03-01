«Брентфорд» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 12:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Брентфорда» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Брентфорд» набрал всего три очка в пяти последних турах АПЛ и наверняка хочет как можно быстрее завершить сезон, который не удался. Команда занимает 16 место с 25 баллами и на пять пунктов опережает зону вылета. В домашней встрече с «Челси» хозяева рассчитывают побороться за очки, несмотря на то, что букмекеры отдают предпочтение лондонцам. В прошлом туре «Брентфорд» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:4), а ранее минимально проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

«Челси» не обрел нужную клубу стабильность, а болельщики уже начинают привыкать к позициям клуба в середине турнирной таблицы. Команда идет лишь на 11 месте с 35 баллами и через АПЛ вряд ли попадет хотя бы в какие-нибудь еврокубковые турниры. В поединке с «Брентфордом» никто не может гарантировать гостям победу, но шансов у «синих» на нее намного больше. В двух последних встречах «Челси» обыграл на своем поле «Лидс» (3:2) и уступил в кубке английской лиги в дополнительное время «Ливерпулю» (0:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют»

«Брентфорд» проиграл пять из восьми последних домашних матчей

«Челси» проиграл три из пяти последних матчей с «Брентфордом»

Прогноз

«Челси» играет на выезде и неудачно выступает в последних встречах с «Брентфордом». Тем не менее, хозяева сейчас выступают очень слабо и вряд ли смогут противопоставить «синим» что-нибудь серьезное. Предлагаем поверить в «Челси» и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.