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«Брентфорд» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

сегодня, 12:01
Брентфорд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Брентфорда» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Брентфорд» набрал всего три очка в пяти последних турах АПЛ и наверняка хочет как можно быстрее завершить сезон, который не удался. Команда занимает 16 место с 25 баллами и на пять пунктов опережает зону вылета. В домашней встрече с «Челси» хозяева рассчитывают побороться за очки, несмотря на то, что букмекеры отдают предпочтение лондонцам. В прошлом туре «Брентфорд» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:4), а ранее минимально проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

«Челси» не обрел нужную клубу стабильность, а болельщики уже начинают привыкать к позициям клуба в середине турнирной таблицы. Команда идет лишь на 11 месте с 35 баллами и через АПЛ вряд ли попадет хотя бы в какие-нибудь еврокубковые турниры. В поединке с «Брентфордом» никто не может гарантировать гостям победу, но шансов у «синих» на нее намного больше. В двух последних встречах «Челси» обыграл на своем поле «Лидс» (3:2) и уступил в кубке английской лиги в дополнительное время «Ливерпулю» (0:1).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют»
  • «Брентфорд» проиграл пять из восьми последних домашних матчей
  • «Челси» проиграл три из пяти последних матчей с «Брентфордом»

Прогноз

«Челси» играет на выезде и неудачно выступает в последних встречах с «Брентфордом». Тем не менее, хозяева сейчас выступают очень слабо и вряд ли смогут противопоставить «синим» что-нибудь серьезное. Предлагаем поверить в «Челси» и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
ceatw2n36xfq
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сегодня в 13:33
“Брентфорд“ проиграл пять из шести последних турах и глядя на эту статистику многие согласятся, что ставка на гостей – хороший выбор. Однако “синих“ лихорадит на протяжении всего сезона и, например, из десяти предыдущих выездов они проиграли шесть. Кроме того, “Челси“ в прошлый уик-энд провел 120 минут в финале Кубка Английской Лиги, а уже в будни провели сложный и напряженный матч против “Лидса“ в Кубке Англии. “Брентфорд“ же вылетел из кубкового турнира раньше и должен быть свежее в предстоящем поединке. Кроме того, на стороне команда Франка фактор поля. Опять же “Брентфорд“ не проигрывает “Челси“ четыре встречи подряд – три победы и ничья. Делаю выбор в пользу пари на победу “Брентфорда“
zqgfy84dj3tr
zqgfy84dj3tr
сегодня в 13:30
Также очень важным аргументом в пользу обмена голами станет арена Брентфорд Комьюнити, где в этом сезоне данный вариант довольно-таки частое явление. И например, за 15-ть таких официальных матчей Брентфорд и его гости 12-ть раз обменивались голами, и между прочим, в этом действе успели поучаствовать и игроки Ливерпуля, и подопечные Гвардиолы, да и тот же Тоттенхэм Хотспур в начале игрового года, когда он был по-настоящему хорош. Поэтому ожидать очередной ОЗ, да еще и в лондонском дерби, вполне нормальное решение.
znadqxez897s
znadqxez897s
сегодня в 13:28
"Аристократы" не перестают работать в открытом ключе, и что характерно, Челси как и сам смело работает на передней линии, так и дает это делать своим соперникам, и допустим в крайних 7-ми матчах с его участием обмен голами состоялся 6-ть раз. Надо также отметить, что в том самом противостояние с Ливерпулем, где были зафиксированы 0:0 в основное время, по xG картина была следующая - "Аристократы" наиграли на 2.09 гола, а "Красные" на 1.47.
m8kg3r2hz2c9
m8kg3r2hz2c9
сегодня в 13:26
Брентфорду в последнее время редко удается порадовать своих поклонников хорошими результатами, и особенно плохо у команды функционирует оборонительная линия. К примеру в крайних 10-ти матчах Брентфорд лишь раз смог сработать на 0, хотя в том самом поединке Вулверхэмптон был очень близок к реализации (1.02xG). Так или иначе, а атака коллектива свои плоды дает, и к слову, в тех же 10-ти встречах он только однажды не забивал оппоненту, и кстати, выстоял только Манчестер Сити - 1-н из самых надежных клубов АПЛ по оборонительной работе.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 12:10
Думаю что гости не победят в этом матче, но забьют.
Гость
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