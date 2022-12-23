«Брешиа» — «Палермо». Прогноз на матч Серии B (26.12.2022)

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вчера, 15:48

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Палермо», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Брешиа» не может выиграть уже несколько матчей и находится в середине турнирной таблицы, надеясь подняться в зону плей-офф. Перед стартом очередного тура клуб занимает 10 место с 24 баллами и опережает нынешнего соперника всего на один балл. Два последних поединка «Брешии» крупно проиграла «Пизе» (0:3) и уступила на «Парме» (2:0).

«Палермо» уже несколько сезонов мечтает вернуться в Серию А, но на данный момент шансов на это откровенно немного. Сейчас коллектив идет на 11 месте с 23 баллами, и победа в предстоящей встрече поможет ему продвинуться как минимум на одну позицию и стать ближе к зоне плей-офф. В прошлом туре Серии B «Палермо» минимально обыграл на своем поле «Кальяри» (2:1), а ранее разошелся миром со СПАЛ (1:1).

Информация для ставок

«Брешиа» смогла победить лишь в одной встрече из десяти последних

Семь из десяти последних матчей «Палермо» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

«Брешиа» выиграла два поединка из десяти пяти последних у «Палермо» на своем поле

Прогноз

«Брешиа» на своем поле обязана выигрывать этот поединок и создавать отрыв от принципиального соперника. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.