«Брюгге» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2022)

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вчера, 18:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Оуд-Хеверли» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

В последних турах чемпионата Бельгии, «Брюгге» выступал очень нестабильно и потерял много очков. Это сразу же отразилось на турнирной таблице и сейчас команда занимает только четвертое место с 33 баллами. Чтобы вернуться на вершину, чемпиону необходимо выиграть все предстоящие в ближайшее время поединки. В прошлом туре «Брюгге» сыграл вничью с «Антверпеном» (2:2), а в кубке страны неожиданно крупно проиграл «Сент-Трюйдену» (1:4).

«Оуд-Хеверли» долго не мог победить в чемпионате и только в прошлом туре смог преодолеть этот барьер. Клуб держится на последнем месте зоны плей-офф с 25 баллами, но любая следующая неудача вероятнее всего выкинет команду с заветной ступеньки. В прошлой игре «Оуд-Хеверли» в кубке Бельгии ничего не смог поделать с «Кортрейком» (1:3), а ранее в товарищеском матче уступил «Лиону» (3:5).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Оуд-Хеверли» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брюгге» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Брюгге» выиграл четыре последних матча с «Оуд-Хеверли» из пяти

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брюгге» достаточно много потерял в этом сезоне и сейчас не имеет права ошибаться. Предполагаем, что в этот раз хозяева одержат победу, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.