«Брюгге» – ПАОК. Прогноз на матч Лиги конференций (11.04.2024)

1712779534

вчера, 23:05

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы греческого клуба, зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Брюгге» стремится вернуть себе чемпионство в Бельгии, но сделать это будет непросто. Команда обыграла принципиальных соперников из «Андерлехта» (3:1), но все еще отстает от двух лидеров на пять баллов. В Лиге конференций команда постарается реализовать свои амбиции, но учитывая последний этап турнира от ПАОК , даже домашняя победа не может гарантировать бельгийцам путь в полуфинал. В еще одном недавнем поединке «Брюгге» сыграл вничью на выезде с «Серкль Брюгге» (1:1).

ПАОК чувствует в себе уверенность, ведь после поражения в 1/8 финала в два мяча от «Динамо» Загреб, греческий клуб не оставил хорватам шансов на своем поле (5:1). Теперь их ждет совершенно другой по стилю соперник, к игре которого нужно будет привыкнуть, чем быстрей, тем лучше. В чемпионате Греции команда лидирует с 67 баллами, но вся борьба за чемпионство еще впереди. В двух крайних поединках ПАОК поделил очки с АЕК (2:2) и переиграл «Ламию» (3:1).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл семь из десяти домашних поединков во всех турнирах

ПАОК проиграл только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

проиграл только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах Все матчи между этими клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей, а два из трех закончились ничейными результатами

Прогноз

Можно ожидать примерно равный футбол и существует большая вероятность, что в этой игре победитель не будет определен. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.