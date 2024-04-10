«Брюгге» – ПАОК. Прогноз на матч Лиги конференций (11.04.2024)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы греческого клуба, зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Брюгге» стремится вернуть себе чемпионство в Бельгии, но сделать это будет непросто. Команда обыграла принципиальных соперников из «Андерлехта» (3:1), но все еще отстает от двух лидеров на пять баллов. В Лиге конференций команда постарается реализовать свои амбиции, но учитывая последний этап турнира от ПАОК, даже домашняя победа не может гарантировать бельгийцам путь в полуфинал. В еще одном недавнем поединке «Брюгге» сыграл вничью на выезде с «Серкль Брюгге» (1:1).
ПАОК чувствует в себе уверенность, ведь после поражения в 1/8 финала в два мяча от «Динамо» Загреб, греческий клуб не оставил хорватам шансов на своем поле (5:1). Теперь их ждет совершенно другой по стилю соперник, к игре которого нужно будет привыкнуть, чем быстрей, тем лучше. В чемпионате Греции команда лидирует с 67 баллами, но вся борьба за чемпионство еще впереди. В двух крайних поединках ПАОК поделил очки с АЕК (2:2) и переиграл «Ламию» (3:1).
Информация для ставок
- «Брюгге» выиграл семь из десяти домашних поединков во всех турнирах
- ПАОК проиграл только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- Все матчи между этими клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей, а два из трех закончились ничейными результатами
Прогноз
Можно ожидать примерно равный футбол и существует большая вероятность, что в этой игре победитель не будет определен. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.