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Чехия — Албания. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.06.2021)

сегодня, 20:31

Товарищеские матчи продолжаются и очередным матчем, который ждет нас летним вечером, является встреча Чехии и Албании. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.65 3.60 6.00
Фонбет 1.57 3.60 7.50
Мелбет 1.67 3.54 5.75
1XBET 1.70 3.48 5.55
BetBoom 1.66 3.30 6.10

Ставки букмекеров

По котировкам букмекерской конторы Мелбет, фаворитом встречи являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.6. В случае победы Албании зайдет коэффициент 6.54. Ничью можно выбрать по коэффициенту3.64. Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2 и ТМ 2 по коэффициенту 1.81. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.7.

Форма команд

Сборная Чехии матчем с Албанией завершает свою подготовку к Евро-2020. В последних матчах команда показала не самый лучший результат, но и соперники были не самые слабые. В прошлом матче чехи разгромно уступили Италии (0:4), а в прошлых двух уступили на выезде Уэльсу (0:1) и сыграли вничью со сборной Бельгии (1:1). Сегодняшний матч отличная возможность на позитивной ноте завершить подготовку к турниру.

У сборной Албании результаты последних матчей немного лучше, но соперники были слабее. Прошлый товарищеский матч завершился нулевой ничьей со сборной Уэльса. А еще чуть ранее обыграли Сан-Марино со скромным счетом (2:0) и уступили Англии (0:2). В последнем товарищеском поединке перед отпуском коллектив настроен создать проблемы более именитому сопернику.

Информация для ставок

  • Нынешний матч станет первой очной встречей команд в истории
  • В последних 38-и матчах чехи сыграли вничью лишь один раз
  • Албанцы одержали победу в 5 из 7 последних матчей
  • Албания не проигрывает на выезде семь матчей подряд

Прогноз

Чехия на своем поле будет заряжена на победу в игре с более слабым противником. Постараются показать яркую игру и порадовать своих болельщиков. Сделать ставку на победу Чехии можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 3.45 на один из матчей чемпионата Финляндии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.91 1.86 1.52 2.50
Мелбет 1.50 2.48
1XBET 1.49 2.51
BetBoom 1.85 1.85 1.47 2.50 1.21 3.95
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Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:42
Очень может быть и ничья !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:35
Ну Чехи дадут на гора...:)))
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