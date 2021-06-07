Чехия — Албания. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.06.2021)

1623087067

сегодня, 20:31

Товарищеские матчи продолжаются и очередным матчем, который ждет нас летним вечером, является встреча Чехии и Албании. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекерской конторы Мелбет, фаворитом встречи являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.6. В случае победы Албании зайдет коэффициент 6.54. Ничью можно выбрать по коэффициенту3.64. Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2 и ТМ 2 по коэффициенту 1.81. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.7.

Форма команд

Сборная Чехии матчем с Албанией завершает свою подготовку к Евро-2020. В последних матчах команда показала не самый лучший результат, но и соперники были не самые слабые. В прошлом матче чехи разгромно уступили Италии (0:4), а в прошлых двух уступили на выезде Уэльсу (0:1) и сыграли вничью со сборной Бельгии (1:1). Сегодняшний матч отличная возможность на позитивной ноте завершить подготовку к турниру.



У сборной Албании результаты последних матчей немного лучше, но соперники были слабее. Прошлый товарищеский матч завершился нулевой ничьей со сборной Уэльса. А еще чуть ранее обыграли Сан-Марино со скромным счетом (2:0) и уступили Англии (0:2). В последнем товарищеском поединке перед отпуском коллектив настроен создать проблемы более именитому сопернику.

Информация для ставок

Нынешний матч станет первой очной встречей команд в истории

В последних 38-и матчах чехи сыграли вничью лишь один раз

Албанцы одержали победу в 5 из 7 последних матчей

Албания не проигрывает на выезде семь матчей подряд

Прогноз

Чехия на своем поле будет заряжена на победу в игре с более слабым противником. Постараются показать яркую игру и порадовать своих болельщиков. Сделать ставку на победу Чехии можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 3.45 на один из матчей чемпионата Финляндии.