«Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.03.2023)

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сегодня, 12:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.88. Поставить на «Боруссию» Д можно по 3.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Челси» имел много моментов в первом матче, но не смог реализовать их и пропустил разящую контратаку, проиграв матч (0:1). В коллективе очень много споров, разногласий и мало побед. В АПЛ «аристократы» занимают 10 место с 34 баллами и отстают на один пункт от ближайшего соперника. В прошлом матче «Челси» минимально обыграл «Лидс» (1:0), а ранее уступил на выезде «Тоттенхэму» (0:2).

«Боруссия» Д провела сложный матч чемпионата Германии, где на своем поле одолела «РБ Лейпциг» (2:1). Коллектив лидирует в Бундеслиге вместе с «Баварией», набрав по 49 баллов и находится в отличной форме. В матче с «Челси» у немецкого клуба определенно будут шансы забить и пройти в следующий раунд при хорошей обороне и реализации. В еще одном последнем матче «Боруссия» Д минимально одолела «Хоффенхайм» (1:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Челси» на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д имеет хорошую атакующую линию и наверняка сможет отличиться в воротах лондонцев. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.