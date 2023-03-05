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«Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.03.2023)

сегодня, 12:15
Челси (Лондон)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.88. Поставить на «Боруссию» Д можно по 3.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Лига чемпионов 2022/2023
Челси
Боруссия
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
07 марта 2023, 23:00
вторник
0 - 1
Первый матч
ВыигрышНичьяНичьяНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.773.94
Лига Ставок 1.98 3.60 3.90

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Челси» имел много моментов в первом матче, но не смог реализовать их и пропустил разящую контратаку, проиграв матч (0:1). В коллективе очень много споров, разногласий и мало побед. В АПЛ «аристократы» занимают 10 место с 34 баллами и отстают на один пункт от ближайшего соперника. В прошлом матче «Челси» минимально обыграл «Лидс» (1:0), а ранее уступил на выезде «Тоттенхэму» (0:2).

«Боруссия» Д провела сложный матч чемпионата Германии, где на своем поле одолела «РБ Лейпциг» (2:1). Коллектив лидирует в Бундеслиге вместе с «Баварией», набрав по 49 баллов и находится в отличной форме. В матче с «Челси» у немецкого клуба определенно будут шансы забить и пройти в следующий раунд при хорошей обороне и реализации. В еще одном последнем матче «Боруссия» Д минимально одолела «Хоффенхайм» (1:0).

Информация для ставок

  • «Челси» выиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Челси» на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д имеет хорошую атакующую линию и наверняка сможет отличиться в воротах лондонцев. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.42 1.98 1.89 1.55 2.54
Лига Ставок 2.75 1.43 1.90 1.88 1.51 2.50
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:25
Сложный матч для шмелей, но думаю что с таким Челси они должны как минимум не проиграть
Гость
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